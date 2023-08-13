羅志祥讚姜濤演唱會表現90分︰如果再瘦一點就100分 (15:09)

羅志祥為姜濤的演唱會打分，說他的表現有90分，如可再瘦一點就100分。（姜濤Ig圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）

MIRROR成員姜濤在月初（5日）的尾場個人演唱會上請來偶像羅志祥（小豬）現身，一同跳唱《No Joke》及《夠了》兩首歌。姜濤今日（13日）凌晨在社交網發文感謝有份參與其演唱會的台前幕後及演出嘉賓，自言在能力及經驗上仍有很多不足，歡迎大家繼續批評和指教。羅志祥繼曾在台上笑言得知姜濤想完成演唱會後吃火鍋後便焦慮，勸他少吃一點後，今天再次在姜濤的社交網留言，提醒他要再瘦一點。

羅志祥對姜濤說︰「我看了整場演唱會，整體表演唱跳90分，如果再瘦一點就100了﹗注意，不要因為演唱會結束就大吃喔，努力瘦回最初的樣子。我都可以瘦回來了，你一定也可以的，加油弟弟﹗大家別罵我喔，我是為我姜姜好﹗」姜濤回覆︰「知道了小豬哥！我都有聽你的話到現在都沒有吃火鍋！」

雖然羅志祥擔心開口叫姜濤減肥會被罵，但偶像的偶像開到聲，一眾姜糖（粉絲暱稱）紛紛感謝他鼓勵姜濤，留言「大佬姜話要聽你話㗎」、「謝謝你對姜姜的忠告和鼓勵，弟弟說過你說的他一定聽」、「由小豬哥你說的勝於一切，這都是大家的想法」、「多謝你愛惜姜濤」、「怎麼會罵你呀，我們謝謝小豬哥呀﹗姜弟弟最聽你的！ 如果你在香港開concert一定會支持」等。

有歌迷就指姜濤之前因腳傷做手術，相信他受藥物影響才發胖，等腳傷完全康復後再加上運動，一定可以回到最佳狀態；有粉絲覺得姜濤最初的樣子太瘦，只要他健康開心，肥或瘦歌迷也喜歡；有粉絲擔心姜濤會再為減肥不吃東西，影響健康，希望羅志祥或其他有心人可助他以正確方法一步一步收身。

有網民看見羅志祥的留言後表示「羅志祥真的好真實，演藝圈就你敢讓姜濤减肥，看得出你是真的希望姜濤好」、「 小豬係你先夠膽講現實，不再是皇帝的新衣。如果其他人講一定畀人鬧死」、「雖然大表哥話全世界都無人可以控制姜濤，但是所有姜糖都看到迷弟是最聽你話。 即使姜姜肥瘦我們都愛，不過身輕一點對他的膝蓋也有好處。姜admin還是乖乖聽話吧」。

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（即時娛樂）