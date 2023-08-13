奇蹟小店｜龍婷曾想做髮型師 曹敏寶保留出嫁繡花鞋傳給女兒 (17:44)

肥媽與《中年好聲音》歌手主持的無綫節目《奇蹟小店》明晚（14日）播出新一集，肥媽帶龍婷、丁文俊走訪傳統上海理髮店及深水埗的舊式手表店。顏氏夫婦經營的上海理髮店開業超過半世紀，顏老闆對理髮店和太太的承諾都是「一生一世」。龍婷即場讓顏老闆為她恤一個懷舊髮型，她回憶初來港時曾因剪頭髮太貴而想過投身理髮行業︰「我喺屋企試過幫媽咪剪咗幾次頭髮，諗住睇人剪咁多年就試吓，媽咪剪完頭髮話︰『貴咪貴啲囉，我下次都係出街剪。』」

丁文俊走訪的舊式手表店的店主陸老闆，回憶曾經歷槍林彈雨的日子，店舖的防彈玻璃有被斧頭劈過的痕跡，天花板及牆壁亦有當年留下的子彈窿。肥媽、丁文俊和陸老闆談手表的重要及珍貴性，肥媽還展示當年辛苦儲錢買下的第一隻手表。她說︰「人可以話走就走，但死物可以留番好多回憶，係嗰種珍惜同害怕失去嘅感覺。」

肥媽在後晚（15日）一集帶曹敏寶走訪了兩間以香港製造為主的鞋店。手製繡花鞋店的第三代Miru為令面臨失傳的繡花鞋傳統藝術得以延續，除轉變經營模式，更引入潮流元素，一度成功吸引美國時尚達人Iris Apfel注意。在繡花鞋匠人眼中，繡花鞋可為人生不同重要時刻增添意義。曹敏寶透露有將結婚時穿的繡花鞋收藏好，將來送給女兒或新抱。

（即時娛樂）