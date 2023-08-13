新《胡不歸》重演獲好評 王志良梁非同舞台上深情演繹感動觀眾 (22:28)

「創意班主」彭美施（施姐）作品系列之新《胡不歸》時隔半年，日前於8月11至12日假西九戲曲中心重演兩場，靚人、靚景、靚衫加上唱造俱佳，在觀眾熱情掌聲三度謝幕下圓滿落幕。重演口碑勝首演，觀眾對台上文武生王志良與花旦梁非同的演出深受感動。施姐謝幕時首次披露新《胡不歸》有機會第三度公演的喜訊，台下觀眾報以熱烈掌聲。

施姐與藝術總監尹飛燕（燕姐）、王志良、梁非同與一眾演員攜手謝幕，台下掌聲雷動。施姐台上表示：「多謝台前幕後團隊傾力演出，成就一齣好粵劇給觀眾欣賞，更要多謝燕姐對演員深度指導，而小生花旦都沒有辜負所學，半年之間無論唱功及造手都大躍進，我完全收貨，更多謝康哥（梁煒康）演的惡家婆好出色，新《胡不歸》有機會第三度重演。」

施姐補充說今次重演劇本是經過一番功夫修改，比首演更完善，將不合理劇情微調，如《決戰遼王》在首演時是較為簡單，今次重演豐富了舞台畫面，武打難度更高，令戲迷睇得開心。「《從軍別母》，首演時梁煒康飾演惡家姑只拿著一個神主牌，今次出動了九個神主牌增加戲劇感，觀眾很受落，掌聲不絕。而趙顰娘父女重遇一幕，首演時候是精神奕奕跟父親離開，今次就將劇情合理化，顰娘暈倒由父親抱回家，製造下一場顰娘離世的假象。

最後，施姐很多謝燕姐有深度的指導志良與非同，兩人首演時唱情感覺有點隔膜，今次重演卻完全配合，眼神表情都很深情。而志良在唱腔上明顯有很大進步，兩人眉宇之間有戲。

燕姐一連兩晚在現場坐陣，對於再度重演新《胡不歸》表示滿意，完成兩場演出之後，燕姐在台上發表了感想。「今次多謝施姐畀個好好的平台我去實習，係好重大嘅任務，施姐想將一個家傳戶曉嘅《胡不歸》有些少革新，走電影路線，其實我一個人係做唔到嘅，至少有眾台前幕後幫助，亦有施姐出色團隊，希望以後施姐多搞粵劇。」

燕姐亦大讚兩位演員大有進步：「非同跟志良默契比先前好，有默契之後感情亦拿捏得到位，我覺得志良今次演《哭墳》，投入嘅感情很連貫，非同演《別妻》，感情亦很投入。其實今次劇本亦略為修改過，而演員嘅演出法我亦有所調教，所以演出較上次更緊湊，觀眾欣賞時也更舒服。」

王志良表示：「好感謝施姐畀機會再一次演這齣考牌戲，相比第一次演，對角色熟悉了，加上第一次演出之後我繼續揣摩每句歌詞、人物性格， 重演時候就更投入，一開場我就融入自己就是男主角文萍生，要每一場戲都投入角色係好難做到，今次係我第一次可以做得到 !」至於戲迷讚志良唱胡不歸主題曲《哭墳》特別凄怨，志良說 : 「最近我不斷聽祥哥（新馬師曾）嘅戲曲，所以加深咗腔口。」

梁非同對於不少觀眾讚今次她與志良演夫婦的默契非常好，她說：「大家默契增加，演出亦暢順了，其實事隔半年重演亦有一定壓力，我希望每次演出都帶給觀眾有新的感受，曾經有前輩話，即使劇本做過幾多次，都要當新戲去做，為了演好趙顰娘這角色，半年來我睇過好多不同類型的戲，特別係慘情、苦情戲，以此作為參考。而藝術總監燕姐又指導我們怎樣演得更仔細，所以我同志良變得更信任對方，這兩晚謝幕聽到好多歡呼聲、掌聲，我好感動，感謝大家支持! 」

兩晚重演都有不少粵劇界、文化界及演藝界朋友來捧場，包括西九文化管理局戲曲中心顧問小組主席楊偉誠伉儷、劉家豪與梅小青、林建明（沙姐）與賈思樂、尹光、余慕蓮等等，場外擺放劇中演員的人型紙板，觀眾入場前打卡留念。

賈思樂首次入場睇粵劇，他看演出後讚口不絕：「我感覺粵劇真係好難做，係好特別嘅藝術，我唱歌就叻，但粵劇要記歌詞仲有走位，真係好難 ! 雖然我係『鬼仔』，但都睇得明喎，男、女主角做得很好，我好鍾意佢哋。」沙姐見賈思樂講到好興奮，取笑他：「依家又唔係話叫你做，你只不過係觀眾嚟欣賞啫 ! 」賈思樂跟沙姐建議，笑言下一次由他做男主角，沙姐做女主角。 沙姐不是第一次欣賞粵劇，她說今次是俊男美女配搭，真是賞心悅目，特別欣賞梁非同演顰娘在病榻時穿的黑色戲服，在傳統粵劇來說十分創新。

（即時娛樂）