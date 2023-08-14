溫拿演唱會尾場破紀錄 阿倫忍住冇喊 跟隊友一世好兄弟 (15:43)

《溫拿情不變．說再見Farewell with Love演唱會》尾場昨晚（13日）圓滿結束，溫拿五虎譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、陳友、彭健新（健仔）及葉智強（阿強），大感不捨。無綫主席許濤與太太陳祉妤、張智霖與太太袁詠儀、胡楓、杜德偉夫婦、蔡一智夫婦、張艾嘉、黃百鳴、鄺美雲及唐麗球等捧場，無綫總經理曾志偉亦現身慶功支持。

昨晚除了是溫拿尾場演唱會外，亦是他們第73場紅館演唱會，作為在紅館開得最多場演唱會的組合，阿B開心與大家見證這個破紀錄時間，及分享溫拿這50年的成果。唱到最後一曲《由始至今》時，阿倫和阿B終按耐不住情緒，激動到眼泛淚光，粉絲大嗌唔好喊。

Encore環節，溫拿連續帶來快歌《L-O-V-E》和《狂loop的新歌》，將全場氣氛推至高點，之後還為尾場特別唱出《朋友》。阿倫多謝幾位兄弟的堅持，大家在音樂路上的共同努力，亦得到大眾多年來對他們的肯定。他又笑言要多謝當年經理人幫他們由「The Loosers」改名為「The Wynners」，自此溫拿這幾十年都是贏。溫拿五虎最後唱出《兄弟》，並手疊手高呼：「好兄弟係一世！」為演唱會劃上圓滿句號。

完騷受訪時，阿倫承認被感動到眼濕濕，但頂得住，因答應大家是開心party，雖然當刻腦海實在浮現太多片段，有很多感觸，但不能喊，因他們的歌曲很高key，一喊便唱不下去，他說：「我們無花巧、純音樂、純技術、天花板實力派頂流天團，而我們最後都成功做到離而不休，別而不傷。」

完成香港站後，溫拿將於9月舉行巡唱，目前定了的地方包括新加坡、澳門及馬來西亞，大灣區已在接洽中，滿足不同地方的歌迷，此外還會唱私人騷和慈善活動。問到鍾懿會否跟隨阿B巡迴？阿B表示鍾懿已返英國讀書，要視乎女兒學校假期，又笑指女兒今次任嘉賓，當作暑期工性質。

阿倫笑指阿B有出糧給女兒，溫拿也有封利市給鍾懿作歌酬，但歌酬多少不是重點，而是可學習理財，更攞曾破產的阿B講笑說：「因為老竇都唔識理財，所以被人呃，但𠵱家叻咗很多。」阿B笑言：「都幾十歲人，有經驗，唔會再畀人呃。」

談到張學友在大馬舉行個唱期間，突然在台上暈一暈。阿倫表示開騷期間在台底已得知此事，他估計可能當地天氣太熱所致，知學友已無大礙，他說：「我前一排都中暑，最厲害時瘦20磅，不斷出水出汗，不過很快就長回5、6磅，現在保持在18磅左右。」

阿B則不知學友不適，叫對方不用谷得太行，去到一定年紀開騷，很看個人狀態，狀態夠便沒事，他最近為開騷，在飲食作息方面也很小心和規律。

（即時娛樂）