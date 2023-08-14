容祖兒開騷不忘行善兼斷捨離 8.18至8.20舉行慈善義賣 (16:06)

容祖兒34場《ANOTHER SIDE...JOEY‧MY SECRET‧LIVE》演唱會，不經不覺已唱了19場，病癒後的祖兒愈唱愈勇。

上星期不少圈中人捧場，繼有Tyson Yoshi﹑Jeffrey（魏浚笙）﹑林家謙﹑甘比﹑李嘉欣、鄭希怡及女兒梁浸浸﹑黃依汶及兒子陳真等，每晚點唱及安歌部分，祖兒跟歌迷大合唱，氣氛熱烈，昨晚大合照時，提議扮Zombie，非常搞笑，陳真甫聽到扮Zombie即表現興奮，台前狂扮不同動作，引得觀眾及祖兒大笑。

為了不讓已購票觀眾失望，祖兒把本來安排好的休息期也放棄，用作補場，每天除了用盡能量台上唱歌之外，她便馬上回家休息，後台亦不再可跟來訪朋友打招呼，免得人來人往不小心再受感染，她說：「好多謝嚟睇騷嘅所有朋友，不過公司驚我再病，就嚴禁我喺後台太開心，冇得同睇騷朋友影合照留念。好在朋友都明白同體諒，完騷入唔到來影相，但都有send短信畀我打氣，好溫暖同感動。」

最近好多歌迷指祖兒太瘦，着她多吃東西，祖兒說：「𠵱家51公斤，竟然係5年前做 Pretty Crazy演唱會個磅數，好Crazy，已經都冇諗肥唔肥㗎啦，早午晚三餐，下午茶，完騷之後返屋企仲有宵夜，我食得落我都照食，因為我知大家都唔會Care我肥瘦，最緊要係有體力，身體健康，大家唔使擔心。」

本月18日（星期五）祖兒會同步為她的慈善基金籌款，於演藝學院由8月18日至20日，設《容祖兒慈善義賣會》，連同身邊好朋友進行斷捨離，把用過一次半次﹑甚至沒用過，沒穿過的新衫、褲、鞋、手袋、飾物等，拿出來義賣籌款。

祖兒表示已叫公司兄弟姐妹及身邊朋友參與：「佢哋同我差唔多，用唔著反正放喺倉，不如公諸同好做善事。遲下收集朋友清單，我再同大家公布有咩單位、有咩朋友參與今次義賣，等歌迷朋友可以預留時間嚟演藝學院搶啦。」

（即時娛樂）