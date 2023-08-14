全民造星V｜Lyman留港發展 KC獲安排組8人限定男團 亨仔自嘲跳舞未夠班 (16:13)

《全民造星V》三甲香胤宅（Lyman）、黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）聯同一班同屆參賽者合共31人，昨晚（13日）齊集九展Star Hall為《全民造星 V Sumer Live 2023》演出。

眾人騷前先為演出綵排，雖然均表示未落實簽約，不過亞軍KC已獲安排「8人限定男團」姿態表演，疑ViuTV為組新男團試水溫，而冠軍Lyman宣布留港發展，但偏向個人發展，於節目指王鋒擅改舞步的阿澤（鍾澤誠）原獲安排表演，但大會稱阿澤正參加比賽，不知能否趕及到場，最終阿澤也缺席演出。

Lyman表示自總決賽後，首次與一班兄弟再在舞台表演，感到開心，今次除了再重現受歡迎的雌雄同體表演《B.A.D.》，亦會有新的表現環節，他說：「其實今次壓力冇咁多，會好釋放咁畀晒觀眾。」他透露是否簽約ViuTV仍洽談當中，本身偏向作個人發展及拍戲，但亦不抗拒加入男團，他說：「同太太傾過，商量中，佢應該會陪我一齊，但都要睇下合約傾成點。」

KC表示除了會重演比賽項目《Bloody Mary》，亦獲安排與王鋒、何居倬（Adams）、賴天恩（Owen）、詹仕偉（Snoopy）、盧信宥（Ash）、劉瑞威（Meow）及陳樂庭組成「8人限定男團」，問是否如COLLAR般8人組團出道？他說：「睇反應啦！我哋會盡做，呼聲好高可能公司會諗下。（是否有興趣組男團？）覺得係好特別嘗試，我都Enjoy ，至於以後做唔做，就要睇有冇機會，男團要唱歌冇問題，都會自律去練歌，亦一路有學唱歌。」亨仔自嘲跳舞未夠班，今次會主力唱歌，不過有機會都想試加入男團成員。

（即時娛樂）