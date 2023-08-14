你想點煮姐｜艾威帶乾糧醫肚打底 力抗姐姐地獄料理 (19:02)

艾威準備好乾糧醫肚打底，並搞笑謂：「我驚我一陣餓得滯，真係要食咗佢（姐姐）啲餸，𠵱家食飽就一陣唔使食。」（大會提供）

J2開拍實驗式飲食節目《你想點煮姐》，逢周一至周五晚8點半J2播出，除有J2er施焯日（Arthur）及JB（布樂文）擔任主持，還有「廚藝顧問」李錦聯（Ben）即場指導每集現身的藝人及姐姐。

今晚（14日）一集亮相的「僱傭2人組」是趙璧渝和姐姐Rochelle，對於姐姐，璧渝大讚做家務及對老人家均細心又有耐性，2人經常嘻嘻哈哈，感情要好；唯獨問到廚藝，趙璧渝卻只以一個「唉」字概括，相當爆笑，並透露姐姐分不清金針菜和芽菜，食物調味亦永不對味：「嗰次之後好少要求佢煮啲中式家常菜。」

為一雪前恥，Rochelle再戰經典菜式—雲耳蒸雞，Rochelle無論洗雞、切菜及擺盤均有板有眼，Arthur一度笑言：「佢唔係嚟改進廚藝，佢係嚟表演㗎喎！」

最終Rochelle雖然煮出外在美滿分的雲耳蒸雞，但雞件大部分未熟，金針菜有大陣「噏」味，Rochelle還將醋當豉油，令餸菜出現奇怪酸味，趙璧渝吃完也不禁慨嘆：「靚係冇用知唔知呀！」Rochelle煮餸有姿勢欠實際，但笑言曾想過做歌手的她，經Arthur慫恿後在節目中大展歌喉，成功吸引全場目光，趙璧渝更笑指Rochelle是「被姐姐耽誤咗嘅歌手」。

明晚（15日）一集亮相的「僱傭2人組」是艾威與姐姐Ade，談到Ade廚藝，艾威不但全情耍手兼擰頭，更在錄製節目途中，拿出一早準備好的乾糧醫肚打底，並搞笑謂：「我驚我一陣餓得滯，真係要食咗佢啲餸，𠵱家食飽就一陣唔使食。」結果Ade不負「威」望，不但將「涼瓜煎紅衫魚」離奇地一開二，而紅衫魚或涼瓜均完全未煮熟，艾威見狀笑言：「印尼餐變咗日本餐。」

（即時娛樂）