李玟老公Bruce再發聲明 稱CoCo患癌即安排返港就醫 (12:15)

歌后李玟（CoCo）上月5日離世，終年48歲，CoCo的喪禮早前亦已舉行，她的丈夫Bruce早前已和CoCo的婚姻及財產狀况發聲明回應。

今天（15日）Bruce再發聲明回應其他傳聞：「2023年7⽉27⽇，我就本⼈和CoCo的婚姻及財產狀況進行了回應。但部分主體仍拒不刪除不實言論，還繼續傳播有關我和CoCo的不實言論。對此，本⼈再次鄭重聲明如下：

去年夏天，我和CoCo在馬爾代夫度假時，CoCo告訴我她覺得自己可能罹患癌症。我第一時間安排CoCo回香港就診檢查，CoCo檢查後的次日因工作需要前往中國內地，而我則前往歐洲探望家人。在CoCo於中國內地隔離期間，我收到CoCo確診乳腺癌的消息。而她決定於完成中國好聲音的節目製作，才回港就醫。

我與CoCo的婚姻及財產狀況均為個人隱私，任何主體都不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隱私權。而所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，系部分主體為博取流量的惡意炒作行為，已嚴重侵犯我的名譽權。嚴正警告相關侵權行為人立即停止侵權行為，刪除有關我與CoCo的婚姻及財產狀況的不實言論。網絡非法外之地，我已委託律師事務所，對任何主體超越道德和法律底線，拒不刪除或繼續傳播侵犯我本人和家人的合法權益的言論，運用法律手段追究到底，決不姑息！

我堅決否認任何被錯誤陳述的虛假言論，CoCo已經離世了，我請求各界尊重CoCo，讓她得到安息。我不會再對任何不實言論，背離事實的報導作出任何回應。」

（即時娛樂）