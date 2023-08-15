破毒強人｜Patrick Sir突破框框演渣男 獻熒幕初吻 肉搏胡美貽 (14:45)

問到Patrick Sir拍攝時有否尷尬，他笑言沒有，並謂事前與Nicole唯一溝通，是著對方放膽去做。（大會提供）

平時演開專業人士的Patrick Sir，今次在劇中突破框框演渣男，並跟胡美貽（左下圖）有咀嘴戲分。（大會提供）

無綫劇《破毒強人》昨晚（14日）播出一集，最搶角色為林溥來（Patrick Sir）飾演的Cyrus，以及性感上陣的胡美貽（Nicole）。與章琳同樣為掙錢上位不擇手段的Cyrus，以徐安樂作籌碼、逼令章琳給予500萬掩口費，但章琳亦非省油的燈，竟引誘Cyrus參加毒品派對，趁Cyrus沉迷美色之際，逼令其吞下毒品令其失去意識，及後再企圖活埋Cyrus殺人滅口。

談到落坑戲，Patrick Sir坦言難忘：「拍嗰陣係冬天，好凍！我要著住恤衫瞓喺泥地，真係超凍，我一路喺個坑度等、對手又被綁住唔郁得喎。埋我嗰個係阿Mo（陳豪），佢同工作人員都好好，成日留意問吓我凍唔凍。」對於不少網民估Cyrus今晚「死硬」，Patrick Sir大賣關子謂：「冇咁易估到。」

平時演醫生和律師等專業人士的Patrick Sir，是次演出獲網民笑指「愈來愈曳」及「奸得自然好睇」；Patrick Sir透露是首次挑戰這類角色，並付出不少第一次，包括獻出熒幕初吻：「拍之前我有同老婆備案，佢都冇乜大反應，反而仲問我準備成點，可能佢都係演員，所以好明白。」

除了熒幕初吻，Patrick Sir和Nicole的埋身肉搏戲亦震撼眼球，Nicole扭六壬色誘Patrick Sir，兩人扭作一團，網民笑言 他 肯定要跪玻璃。問到Patrick Sir拍攝時有否尷尬，他笑言沒有，並謂事前與Nicole唯一溝通，是叫對方放膽去做：「我主要係保持口腔清新同清潔，同埋叫佢唔好客氣，你總之一嘢就嘴埋嚟啦。」

Patrick Sir又感激定欣幫忙帶入戲：「定欣成日畀意見我，我冇佢咁好經驗，有時我排戲時練稿，佢會畀真反應我；加上定欣氣場好，會自動牽引到令我入戲，真係會成日睇佢唔順眼㗎。」

（即時娛樂）