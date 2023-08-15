寵愛Pet Pet｜姜大衛讚周嘉洛轉數快：睇落好似好蠢其實好鬼醒 (15:48)

無綫劇《寵愛Pet Pet》昨晚（14日）一集大放笑彈，金惠婷Paula（林夏薇飾）和汪聲仁（周嘉洛飾）因Paula爸爸金青松（姜大衞John哥飾）的關係，兩人被逼扮拍拖。有一日，青松帶着Paula殺上阿仁屋企突擊檢查，阿仁剛好正在看影片，加上整張枱都是紙巾，令青松誤會他看色情片，但其實該片只是講述一位廚師沒有味覺，所以煮東西都是勁鹹的故事。之後青松再地氈式搜查，發現阿仁家藏有Paula的黑Bra，Paula見到自己的黑Bra後怕醜又愕然，不知所以的阿仁則百詞莫辯，真相原來是貪玩的冬甩，偷偷將黑bra從家中叼去阿仁屋企。

青松經過是次家訪後，懷疑阿仁一腳踏兩船，之後再找上Paula一同「捉姦」，後來發現阿仁其實只是為婆婆（程可為飾）慶祝生日。阿仁身世十分可憐，阿爸死得早阿媽又爛賭，年幼時得隔籬屋婆婆照顧，兩個沒有血緣的人，自此相依為命；現在婆婆患了腦退化，阿仁亦承擔起照顧她的責任，情節感人。

飾演金青松的John哥，在劇中是心理學教授，為測試女兒Paula是否與阿仁真拍拖，可謂花招盡出，他生鬼的演出、與薇薇及嘉洛的搞笑互動，獲不少網民大讚。

官網上載花絮片，John哥與薇薇受訪，John哥大放笑彈：「佢（薇薇）話我聽呀，嘉洛仔好煩呀！」薇薇聞言嚇到耍手擰頭：「我冇講過，呢啲係John哥自己加嘅花絮！」John哥搞笑之餘亦不忘大讚嘉洛：「佢諗嘢幾快，我哋有時傾呢度加啲、呢度減啲，佢即刻就收到。佢個樣睇落好似好蠢，其實好鬼醒，但都係同我差好遠！」

嘉洛受訪時坦言很開心能與John哥合作：「正式開工時真係獲益良多。」提到其中一個場口要打John哥心口，他笑言：「John哥係專業動作演員，我對佢好有信心！」

自劇集播出以來，劇中飾演「度縮」老闆杜志德的徐榮，搞笑演出獲網民關注，今晚（15日）播出一集，徐榮將與飾演闊太程何婉琴的陳庭欣發生一夜情，徐榮更被咀到周身唇印，惟陳庭欣開心過後竟然𡁻完鬆呢﹗

（即時娛樂）