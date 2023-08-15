蔡思韵《還錢》煞青 陳柏霖讚有喜劇天分 蔡凡熙大整蠱秘製名片 (16:23)

蔡思韵演出的電影《還錢》，將定檔明年情人節上映，她跟戲中演員陳柏霖和蔡凡熙等出席慶功宴。（大會提供）

蔡思韵（Cecilia）早前赴台灣拍電影《還錢》，今次是她首次演出台灣賀歲片女主角，同戲還有台灣4位男神陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹以及李銘忠，4人在拍攝中有不同的火花。

昨晚（14日）電影在台北舉行煞科宴，一眾演員出席，監製同時宣布電影將於2024情人節檔上映，現場3位男生將花束獻給蔡思韵，蔡思韵首次拍動作喜劇，電影更於賀歲檔上映，她表示興奮又緊張。《還錢》帶給她很多「第一次」：「今次是疫情後再去台灣拍戲，加上拍動作喜劇，所以特別好玩。大家煞科後趁有少少空檔，都有約食飯、打羽毛球，整個團隊非常有愛，對我好照顧。」

蔡思韵首次挑戰喜劇角色，大讚好玩又有趣：「平時找我演的都是文戲為主，今次表現到平時大家沒見到我的另一面，前期製作及拍攝時間雖長，但合作得相當開心，大家希望《還錢》大賣可以開續集，等大家可以再一齊瘋！」

蔡思韵戲中的前度陳柏霖，以廣東話讚對方，他說：「今次思韵第一次拍喜劇，我覺得佢真係有天分，整個過程非常愉快，佢嘅普通話講得好好，節奏都好好。」

當晚搞笑的亮點就落在蔡凡熙身上，他大整蠱特別為蔡思韵設計一張極具「特色」的名片，讓大家貼在身上。照片是蔡思韵反白眼，再加上「大推！激推！見到都說愛，香港優質女星蔡思韵」，更貼心地加上蔡思韵的Ig帳號，幫她呼籲大家都要追蹤，事後他笑着解釋說：「給大家推廣一下，希望她將來有更好的發展。」

（即時娛樂）