Winka新歌《奇異小姐》講追夢 憶聲帶受傷是最大挫敗 (16:51)

女團COLLAR陳泳伽（Winka）近日推出新歌《奇異小姐》，今次新歌不再談情，反而以勵志為題，主要講「追夢」，無論遇上幾多挫敗也好，只要堅持着、不斷嘗試，終歸可達成目標，就如Winka音樂路一樣，經常遇挫敗，但她屢敗屢戰，勇往直前。

新歌《奇異小姐》MV講述戲劇演員故事，從而帶出永不放棄，追求夢想信息，Winka說：「面對自己追求嘅嘢，好多時喺過程會遇挫敗，可能因為唔成熟，或者未有經驗，所以未得到成功，但只要堅持，就算帶啲儍氣，亦會有人識欣賞。」

提起挫敗，Winka有感而發：「可能我對自己要求比較高，亦希望身邊嘅人會鍾意自己嘅嘢及音樂作品，但好多時覺得做得唔夠好而有挫敗感。」音樂路上，Winka表示最大一次挫敗，莫過於聲帶受傷，她說：「曾經因為聲帶受傷而唱唔到高音，嗰時嘅我係要逐個Key去練，差不多花超過半年，先練番以前嘅聲線，呢件事對我喺今次首歌上，有好大啟發，就算挫敗過，只要唔好放棄，搵適合方法，加啲時間重拾步伐，我相信努力唔會白費，上天及身邊人一定會睇到。」

問Winka剛完成團歌《idc》後，緊接便推出個人歌曲《奇異小姐》可感壓力？Winka說：「做團歌好開心，可以做到不同作品畀大家，可以話係期待已久，唔覺得有壓力，呢段時間推出團歌再加自己歌，成件事感覺好圓滿。」Winka亦透露今年會推出4首單飛歌曲，餘下的兩首歌，她希望嘗試曲風上跟過往有所不同，呼籲大家密切期待。

（即時娛樂）