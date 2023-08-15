何超儀罕談老公病况 稱陳子聰大動脈撕裂險喪命：一肚都是血 (21:38)

何超儀接受鄭裕玲（Do姐）個人頻道節目《The Do Show》訪問，罕有詳談老公陳子聰健康情况。節目開始時，超儀多謝Do姐給她機會上節目，藉老公大動脈爆裂個案，跟社會上的朋友講，原來這個病症，大家一直沒有留意，是一個沉默殺手，而且沒有什麼病徵，但原來可以在身體檢查時，得知有沒有患上這個病症。

何超儀指老公2016年曾經患過肝硬化及直腸炎，不過很快已得到治療康復，她說：「因為常常在醫院吊鹽水，又不能吃東西，水也不能喝，他便瘦到像骷髏骨頭一樣，他康復時仍看起來像骷髏骨頭般，後來變回靚仔，好健康，他又覺得自己狀態幾好，然後去游水，因為我們每天都去游水，他覺得吸煙會阻礙吸氣，所以就開始戒煙，但已經太遲。」

Do姐問為什麼，超儀說：「因為老公以前是煙剷（不停吸煙的人），在吸緊一支煙的時候，會再點另一支煙，煙駁煙，這是不好習慣。雖然我都吸煙，但不會這樣，煙駁煙好似自殺般，但勸極都不聽，男人有自己一套，他以為2016年病完醫好沒事，醫生叫他食素，不可喝含咖啡因的飲品、不可吸煙，連中國茶都不可以飲，只可以飲草本茶。他以為首3個月不吸煙，好像已康復不錯，後來就問可否吸一支煙，一支開始後就變得更多，返回以前狀况，他只戒肥膩的食物，但好喜歡叫人外出幫他買食物，叫司機幫他買漢堡、薄餅、喇沙、快餐。」

何超儀指老公做完手術，已經病了一次，但生活習慣故態復萌，暴飲暴食，影響健康再出問題。去年10月5日，子聰去澳洲探親，吃了好多點心蝦餃，但不出一星期，每晚8點就上牀休息，一邊跟超儀視像對話，他透露已感到無力，起初懷疑他幫家人搬重物弄傷盤骨，健康好快轉差，翌日發現痛到上腰。

超儀勸他返港看醫生，但當時未意識到其健康已發生巨大問題，但發現他面色變異：「好奇怪，他的臉有好多顏色，灰灰的，有一部分又有瘀黑，又有黃色、粉紅色，最後一天，我去釜山電影節工作，聽到他約表哥食飯，不知為何要載一個人去急症室，途中他覺得個肚好痛，痛得好厲害，開車去到急症室泊車，他已經暈倒，眼前一白，聽不到別人說話，然後他被送入急症室，但醫院沒有他病歷，幸好他有爸爸同行，陪他接受身體檢查，等了6小時後，醫生說他肚臍以下的大動脈爆裂了，肚痛是因為一肚都是血，然後他打電話給我，連話都說不出，他爸爸就對我講，他要做手術。」

超儀指趕到醫院時，老公已陷昏迷，於是向醫生了解病情，醫生畫圖解釋了很多次，但她亦不太明白，返酒店再用電話上網搜尋病症。

Do姐問這個病是否罕有病？她說：「不可以這樣說，因為人口老化，將會好多人都會有機會，尤其吸煙、喝酒、吃肥膩好厲害和壓力大、有三高的人士。」超儀指老公幫家人換牀褥，本身不是他的能力做到，加上有不好生活習慣，而且年紀大，於是谷爆大動脈，因為屬急性，所以醫生要為他開刀，好多血直噴，又要幫他洗內臟及檢查，切掉動脈破爛部分，要幫他換入膠喉替代來保命。」

超儀指老公修補大動脈後手尾長，除了夾小動脈的鉗，夾壞了左邊尿道，腎臟又出問題，直腸炎翻發又要立即切掉發炎部分，她說：「插著頭和身放血的膠管，多到好似一個拖板，他昏迷了很久，做完手術肚內有好多風，令他個肚脹得像懷孕9個月，影響他呼吸困難，大家都好驚。又因為他問題太多，暫時不能縫合傷口，要用醫療的保鮮紙包住個肚，然後再連續4日打開個肚做手術，幫他逐一整理內臟。」

Do姐問陳子聰為何現在仍然不舒服，即將再要面對另一個手術，超儀說：「因為他完成那4天手術之後，發現他全身器官，都插住醫療器材，凡是有個洞都連接住一些醫療器材，又發現他小便全部都是血。

初初都不打算為他開洞放小便，他本來是插了喉管去小便的地方，但全是黑色的血，我問醫生黑色是什麼，醫生說是身體潛藏了很久的黑血，是沒用的，現在要為他每天輸10多包血，他都幾大食，就快輸晒我們血庫的血，要一直安排血包回來。

還有，他有機能壞死，所以頭一星期昏迷非常危險，我問醫生有什麼計劃？醫生說什麼都做了，只能一起祈禱，要靠他自己，因為他那個星期好大機會活不了，會死的。」

她又指探病期間心情驚慌失措，曾觸摸老公身體凍如寒冰，他的腳板和腳趾變紫色，要求醫生為他貼暖包、暖氈，但遭到反對，怕他燙傷，又說：「雖然他個人昏迷，對眼半開合，但有隻手可以抬起，個靈魂不知去了那裡，於是再打電話找香港醫生，香港醫生叮囑她照顧老公的腳部，以免當成糖尿病切腳趾和腳，於是拿潤膚霜按腳，日日如是，結果他在昏迷了1個月零1個星期終於蘇醒。」

（即時娛樂）