何超儀盼老公做回活動自如的人 陳子聰開腔談狀况：經歷今次更珍惜人生 (22:00)

何超儀接受鄭裕玲（Do姐）個人頻道節目《The Do Show》訪問，罕有詳談老公陳子聰身體狀况。超儀表示原來子聰因大動脈爆裂險送命，在澳洲及香港的醫院經過多次手術及物理治療，情况已較為穩定，但之後仍要再做手術。

Do姐在節目問超儀，何時決定回港就醫？超儀說：「直到他（子聰）醒了穩定了，做物理治療，手可以動，給他用輕的啞鈴，因為他已經瘦到像藤條﹑皮包骨，比上次更骨感，有幾天我也不敢告訴他，他的眼白﹑臉都變黃，我每天都鼓勵他，我都跟他說BB話。（你當時是否已崩潰？）當時我家姐提了我：『你去到醫院，請你莊重點。』她說怕我失控，在異地人家不知你是誰，他（子聰）又暈了，別人可當你是瘋婦，叫我記得梳頭﹑不要不刷牙，穿正經衣服，當時我請香港助手，盡快把衛衣及球鞋寄過來，我在澳洲留了2個月。」

及後何超儀開始聯絡國際醫療專機服務，她說：「但其實都言之過早，為什麼我說時可以好冷靜，但我在醫院控制自己，不可失控，（有沒有哭？）有，躲在房間哭過，但我一哭就立刻跟自己說，因為醫院說如探望他，一定要確保不要帶細菌進來，要健健康康（探望），一哭的話鼻子通紅，我跟自己說不要哭，一會得了感冒，不讓令自己感染。」

Do姐再問子聰現在情况如何？超儀說：「好多了，在澳洲他很愛吃東西，由骷髏骨頭樣子，開始吃到啫喱，那一刻太瘦，眼又黃，怕他胰臟有事，希望吃多一點胖一點，又真的有效，他又肯吃，站得起來，但依然瘦，反而在香港的食物給沒他吃太多，叫他吃醫院食物。（在港留醫一段時間？）都1個多月，後來回家，每件事和他爭取，可不可以有假期，我先生好努力練習，醫生護士扶他行路，再找2個大漢幫手，讓他可以試試放假，日間回家，晚上返醫院，很開心，他行到樓梯，要好多人扶他，大家之後坐在家中沙發。」

超儀續說：「（老公）造口在左邊，只是大便，小便靠後面兩個袋。（會否好起來？）香港真的跟我們說，很多人都是背尿袋過一世，如果想不要風險，背尿袋及背造口過一輩子。（現在最大問題是大小二便，其他都ok？）我希望他可以做回活動自如的人，可以自己小便大便﹑自己行路，做回正常人，不想背着袋子。（繼續跟他做手術？）是，我不斷幫他問，已問香港醫院，醫院方面表示要先放兩個支架進入身體，讓他休息10個月，讓他的傷口完全康復，再做手術，然後做好尿道。（可修補尿道？）是，但香港覺得風險比較高。」

Do姐續問道：「背尿袋更安全？」超儀說：「不會，因為他現在大小二便要靠袋，其實身體已亂了，現在靠一個管在兩邊喉排出，問題就是如果未處理好大小便的袋子，未放回身體讓他自己排便，這裏如再爆血管，醫生不敢動手術，這就完蛋了。後來上網找到全球哪間醫院最強醫治大動脈及尿道，在美國有醫院，（醫院）大到像城鎮，已帶他去了一次，然後人家要和他做一次好清楚檢查，原本香港說做不到支架，要動手術，我不知道美國為什麼這麼先進，取出他兩條尿喉，約半小時，然後把這條喉取出，把支架放進去，不用動手術，他10個月後可以回去。

美國那間醫院有200多個泌尿科，最有名是泌尿科，有高過75%可能性，可以處理好及重建尿道，到時告訴好消息，他的造口我們會轉右邊，一轉右面就是說，隔多半年，回去可以拆掉，屆時可以行動自如。」

節目尾聲時，陳子聰接受Do姐電話訪問，子聰聲線聽起來精神不俗，他說：「我𠵱家好番啲，多謝關心。𠵱家每星期做4次物理治療，做回我本分再去做手術。（有沒有說話跟超儀講？）Josie（超儀）喺咁嘅情況下照顧我，我都好感動，佢日日睇住我，同醫生討論如何醫治我，去幫我康復，因為整件事不簡單。（有沒有覺得幸運？）一定幸運，我經歷這次後更加珍惜人生，很感謝身邊的人，生命好重要，有什麼不開心事情，你可以去應付，如果你經歷這情况，你會知道生命好緊要，所以啲人新年祝你身體健康是好緊要。」

Do姐之後和超儀緊緊擁抱安慰，Do姐說：「我沒什麼可以幫到你，我只能給你一個擁抱，你經歷了這麼多，這次一定成功，子聰一定沒事。」超儀也讚子聰好厲害，並表示自己只是啦啦隊。

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（即時娛樂）