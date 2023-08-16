岑麗香親子瑜伽初體驗 4歲囝囝秒變樹熊黐到實 (16:37)

岑麗香與4歲半的兒子，參與由保險公司舉辦的「身心動力PowerUp親子瑜伽班」，與多位家長及小朋友同場親子瑜伽。首次跟囝囝做瑜伽的香香備受考驗，原來囝囝由加拿大回港，因未適應時差，全程小樹熊般黐實媽咪，可愛度爆燈。

香香做瑜伽難不到她，但首次跟囝囝合作做瑜伽，則備受考驗：「一直喺屋企都有做瑜伽，囝囝見到會好奇，我都會問佢哋想唔想Join。今次終於首次同囝囝跟老師做瑜伽。」活動期間，受時差影響的囝囝睡眼惺忪，全程攬實媽咪，香香說：「其實我冇expectation，因為佢咁細個，目標唔係要做到完美動作，反而想佢可以同我做下運動、開開眼界，畢竟我哋剛由加拿大探親返港，佢仍有少少jet lag（時差），凌晨四點已起身，之後只瞓咗半個鐘晏覺，所以佢表現算非常叻叻！」

香香認為跟小朋友一起做運動，最重要是保持耐性，透過運動過程令小朋友學識聆聽、見識新事物及發掘自己喜好，香香說：「一齊做運動幫我哋建立親子關係，因為自己一個做運動，可以好集中去做，同小朋友做運動係另一種fun，好似mommy and son date，大家一齊試新嘢、一齊學習、一齊拉筋舒緩壓力、一起交流，享受互動，加強bonding。」香香指囝囝跟爸爸一樣屬運動型，她笑言與囝囝做得最多的運動是「騎馬仔」，而香香正是扮演馬的角色。

（即時娛樂）