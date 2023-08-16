馮允謙炮製年度冧歌 答謝另一半無條件付出 認跟女友因瑣事有拗撬 (16:39)

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）日前拍攝新歌《收到收到》MV，邀請了有份與他一起作曲的Gareth Chan陳考威女朋友Yanny，擔任MV女主角。作為《報復式浪漫》之後另一首冧爆情歌，MV畫面同樣甜到漏，飾演100分女友的Yanny，會為只顧創作音樂將所有事情拋諸腦後的Jay Fung，安排好生活日常所需，甚至在家中每個角落貼上memo紙，提醒另一半飲水、食飯。Jay Fung坦言，每個男仔好清楚另一半對自己有幾好，《收到收到》這首歌，正好用來送給所有女朋友，多謝她們對另一半無條件付出。

Jay Fung形容新歌是一首口語化、容易入心的冧歌，他說：「《收到收到》係《報復式浪漫》之後，其中一首好sweet嘅情歌，我好多歌都好sweet嘅，但呢首就直接啲、易明啲、好口語化、歌詞快啲到心，首歌係代男仔多謝另一半去push自己成為一個 better person。」

MV內容以情侶間生活細節為主，Jay Fung飾演的角色，與普天下男士一樣，都是大頭蝦一族，例如去完廁所沒有冲廁、用完廁紙未有更換、經常因為工作忘記吃飯、飲水，貼心的女友Yanny將memo紙貼滿家中每一個角落作提示，處處為男友著想。但最搞笑是不懂看中文的Jay Fung，導演要他拿著memo紙露出感恩女友關心的笑容，難免要旁邊的工作人員翻譯，好讓Jay Fung入戲。

他說：「好多情侶拍咗拖一段時間，可能會有啲拗撬，埋怨另一半叫你去打掃、洗碗、吸塵，甚至催促男朋友幾時求婚？幾時結婚呀？其實有咩唔好，女仔想結婚就係想同對方一生一世，男仔有時會misunderstand或者唔了解，呢首歌係話畀女仔知，其實男仔心裏面係知道，你做咁多嘢係為咗我哋好，多謝你哋。」

其中一個鏡頭，講兩小口剛起牀摺衫，Jay Fung發現自己對襪穿了大窿，穿上腳時露出腳趾公，逼Yanny聞他的爛襪腳，但怕醜的Jay Fung表現尷尬，原來他擔心伸腳期間會弄傷對方，最後要Yanny說：「唔怕啦！你對埋啲落我塊面。」最後才成功拍攝出這個既搞笑又甜蜜的畫面。

他說：「其實今日好多謝Yanny做我MV女主角，拍嘅嘢都好順利、好自然，一來Yanny係一個好easy going（隨和）嘅女仔，二來今次呢首歌同我一齊作曲、監製嘅Gareth Chan係佢男朋友，所以佢好早之前已經聽過呢首歌，佢都好鍾意。」

雖然MV內充斥甜蜜畫面，但尾段講述Jay Fung因埋首作歌，未有理會女友傳來的短信，與此同時，Yanny在用來觀察貓貓的閉路電視內，看到男友家中冒出濃煙，嚇得她在街上飆淚狂奔，擔心Jay Fung生命安全，最後當然是虛驚一場，無非想帶出女友無條件的愛。

問Jay Fung與女友有沒有因為生活瑣碎事情發生拗撬，他坦言：「都有，例如女朋友煮完飯，想我即刻洗碗，但我想睇一陣電視先，但佢會覺得洗咗碗之後，可以咩都唔使理，安心睇電視，其實佢咁做，都係為咗我好，而《收到收到》呢首歌，就係想帶出呢個信息，希望大家都鍾意呢首歌。」

（即時娛樂）