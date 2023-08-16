港姐2023｜莊子璇唔介意輸贏只求進步 郭珮文社恐有改善 (17:32)

《2023香港小姐競選》將於8月27日（星期日）舉行決賽，16位佳麗1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台。

為了讓佳麗見證及回顧參賽以後的變化，無綫製作了一系列名為《給一個月後的我》的官方宣傳片，將16位佳麗於6月底及7月底接受的個人專訪組合，剪輯成8條宣傳片，片段中大家除可看到佳麗外貌上的蛻變，還了解她們心路歷程變化。

16位佳麗之中，以姜依宁及鄧凱文較為感性，在越南外景已被揭爆喊的Jenny，原來早於6月底受訪時，已哭成淚人，當時她邊哽咽邊說：「呢個係我人生中第一次面對咁多鏡頭，真係...」回看一個月前拍下的片段，Jenny再淚盈於睫，現在面對鏡頭已明顯較之前進步不少，她坦言會「繼續堅持」。6月底受訪時不知所云的Eris，看到一個月前的自己傻氣地為將來的自己打氣時，數度感觸拭淚：「好多謝一個月前嘅自己，𠵱家可以同番一個月前嘅自己講，我做到喇。」

之前在越南外景受訪時坦言有社恐的Juliana，6月底受訪時相對驚青，全程忍笑之餘、表現亦尷尬。經過一個月磨練，Juliana變得大方得體，還淡定表示連社恐亦似乎有所改善：「我變得冇咁驚人，喺越南嗰度我要同好多陌生人講嘢，我發現自己原來係做到，同埋真係享受嘅。」

與Juliana同為熱門的Lovelle，面對一個月前的自己，搞笑地做出「頭大」動作，並謂參賽後信心大增：「之前我好緊張，其實一路以嚟感受到好多支持，呢個係一個動力，我唔想讓支持我嘅人失望。」

另一熱門Hilary，相比起一個月前亦明顯表現更淡定，談到輸贏，她笑言：「我唔係好在意輸贏，做得好過噚日已經可以喇。」Hilary在越南之旅時曾自揭是宅女，想不到原來Hera亦同樣愛居家，她受訪時笑言：「我可以匿埋喺間房10個鐘，參賽後我覺得我個人開朗咗。」

（即時娛樂）