奇蹟小店｜黃寶龍接手二手書店 分享拍《大時代》點滴 指秋官「大俠Style」入血 (17:57)

無綫節目《奇蹟小店》今晚（16日）播出一集，主持肥媽伙拍「好聲音」代表顏志恒及梁浩銓，先後走訪擁有65年歷史的二手書店及經營了30多年的租書店。

顏志恒走訪的二手書店，除了歷史悠久，書店第三代傳人即現任店主，是當年在《大時代》中飾演劉青雲童年的黃寶龍。昔日輪廓依舊的寶龍，暢談當年拍《大時代》點滴，他透露與劉青雲接觸機會不多，大家只是因為劇中一首英文詩接觸過，反而與劉松仁及鄭少秋相處較多，寶龍憶述指秋官絕對是「大俠Style」入血：「我印象中佢真係有大俠風範，喺服裝車佢都會耍兩吓，同你傾偈都大俠咁，入咗血㗎喇。」無所不談的寶龍，又透露因為曾志偉關係，將初吻獻了給當年同樣是童星的唐寧。

10多年前接手書店的寶龍，喜歡「感受書的溫度」，並謂走進二手書店感覺就像尋寶。節目中寶龍除親身帶肥媽到書店不同角落尋寶，又帶志恒體驗收書工作。雖然寶龍一再強調拍攝當天收書過程輕鬆，但顏志恒拿過兩大袋書一秤後，即忍不住驚嘆：「都有啲重量喎！」更好奇寶龍曾否因搬書弄傷腰，寶龍坦誠：「做親二手書，十個有九個半條腰都整親過。」

寶龍還帶製作組到店舖舊址話當年，除分享當年營運模式，還展示甚有歷史價值的書店招牌紙袋。談到經營二手書店使命，寶龍透露：「就係點樣將啲書保存得好啲，再承傳落去」，並謂祖訓「面對困難，就要迎接」是其堅持下去的信念。

（即時娛樂）