郭富城讚張學友專業 自爆澳門演唱會發生驚險事故 (18:27)

郭富城今天（16日）以環保大使身分出席連鎖快餐店活動，與卡通人物攜手宣揚環保信息。

張學友早前在馬來西亞舉行個唱時，因耳水不平衡而在台上跌一跌，但仍繼續唱。城城直言：「學友向來都專業。」他又透露早前澳門個唱尾場，也險釀危險事故，幸最後有驚無險，他說：「我們這一代歌手，很多時受傷或不舒服都會忍住，不特別講出來，例如我早前澳門演唱會尾場，也發生驚險一幕，當時因為我要做一個大動作，但升降台只有4呎乘4呎，我隻腳踏後一步時，剛剛舞台邊就夾住我的鞋，我在舞台30年，都沒有遇過這情形，最後升降台要降一級，我才鬆得開，其實都幾危險，可以造成嚴重意外。原來在舞台上，除了要弗之外，還有很多細節的地方要學習。」

另外，城城受訪時表示，親子活動已成為他生活一部分，會從日常生活中向女兒灌輸環保意識，例如出房要關燈、關冷氣，洗澡剩下的水如果不太污糟便留來拖地等。

大女9月生日，問城城會否在快餐店為女兒舉行生日會，他笑說最終決定是要視乎女兒意願，小朋友一定是想要大派對，他說：「大女今年小一，已經有很多自己的想法和有很多問題，每事問，要很有耐心去解答。」

笑問現時是否他負責教導小朋友生活上的學問，扮靚則由太太負責？城城笑說：「當然！（太太的Barbie造型獲網民讚賞？）這是她工作之一，我很支持她的工作。」城城亦被影到陪太太去買珠寶，獲封「愛妻號」。他說太太平時相夫教子很辛苦，適逢對方生日，作為丈夫送些小禮物很正常。

（即時娛樂）