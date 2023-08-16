陳慧琳想再跟盧瀚霆合作 寄語新一代歌手勿將負評放上心 (19:17)

陳慧琳（Kelly）將於下月尾到澳門舉行兩場演唱會，隨後會在英國、美國、加拿大、新加坡及內地等巡唱，希望在地球兜完一圈後再壓軸在港開騷。她直言之前休息了4年實在太耐，由40幾歲變成5字頭，自覺很廢，像白白浪費了幾年，是時候向歌迷「還債」。雖然將要周圍飛，Kelly相信只有丈夫劉建浩（Alex）會投訴︰「兩個仔少了人管，可晚晚通宵打機，說不定知道後會慶祝﹗不過，可能是我想多了，他們3仔爺可能都很開心。」

談到演唱會服飾，Kelly笑指Alex已「冇眼睇好耐」，剛拍拖時要她將裇衫鈕扣到上頸，但現在已豁出去。她笑言要趁開騷解放一下︰「其中一套衫是兩邊開高衩的泳衣造型，配以長袍及長靴。我看見時也愕然，心想造型師在我20多歲時不給我穿，現在這年紀才讓我挑戰，所以仍在考慮。罕有性感？現在比從前大膽，以前擔心會被睇蝕，現在眼光不同了，自己也放一點，最重要是先把肌肉練結實。」Kelly說兩個仔已長大了，識驚、驚怕醜，不會再上台，屆時只會在台下欣賞。

談到上月擔任盧瀚霆演唱會嘉賓，Kelly希望兩人未來再有合作機會，又寄語新一代歌手不要對負評太上心。她自言雖內心強大，但看到連自己也同意的負評時，都會有受傷感覺。Kelly回憶︰「例如我曾被說跳舞似機械人，我對這句話入了心，連自己都覺得似，之後便改進。我不會看齊所有評論，這樣會很辛苦；也不會理會那些不關事的負評，由得粉絲跟他們死過，哈哈﹗我在紓壓方面稱得上第一，多年來已練成刀槍不入，如有不開心就向丈夫、經理人及助手傾訴，說完就沒事了。」

（即時娛樂）