郭嘉駿新歌邀林莎李恩菲拍MV 借2女神號召力拉高點擊 (20:44)

ERROR成員郭嘉駿（193）推出新歌《以為只是沒送花》，他說這首歌具備流行要素，但未必是「攞獎Style」，是首很適合駕車時或晚上在家裏聽的歌。193透露歌曲內容是其個人經歷︰「以前有個女朋友成日都會叫我送花，但每個禮拜花幾百蚊買花好嘥錢，我寧願買可以擺耐啲嘅嘢會抵啲，所以一直都唔送花畀佢。分手後，我先發覺佢唔係真係要我送花，而係想我畀個尊重同心意佢。我以前唔飲咖啡，總之就係唔想陪佢，每次去Cafe只飲水、飲朱古力。分手後諗點解佢會鍾意飲咖啡，慢慢試後愛上咗，周圍去咖啡店飲咖啡，自己仲開埋Coffee Shop。呢個女仔係改變咗我好多嘅人，所以就將呢個前女友嘅故事，寫成今次新歌，同時亦將佢變成MV其中一個角色。」

193請來台灣女神林莎及李恩菲拍攝，並請來台灣金曲獎「最佳MV」得主陳映之導演執導。他說這次成功邀請3人合作，全靠一名已移民到台灣的監製好友幫忙。193爆隊友梁業（肥仔）曾想打尖傾合作搶頭啖湯︰「好在即刻搵咗先，知我咩料啦！」林莎在MV中扮演193的前度，原來是193的主意，他說︰「我想搵個溫柔啲，就算被男仔傷害都會繼續愛佢嘅人飾演前度，林莎好適合，而且佢嘅粉絲群同名氣好大。希望兩位女主角可以吸納到一班唔睇193的群眾，想睇菲菲同林莎唔小心睇到MV，靜音咗我把聲齋睇都計點擊，咁咪都幫我提高點擊囉！」

（即時娛樂）