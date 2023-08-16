吳若希14歲愛犬離世 陪伴走過抑鬱結婚生B：妳是永遠無法替代 (21:54)

吳若希（Jinny）今天（16日）在社交平台限時動態宣布愛犬離世，她先寫道：「Honey~媽咪愛你，多謝你等埋我哋先走，好乖呀你，有機會再返嚟做我個女。」然後再逐張貼出愛犬不同時期的照片，回憶過往相處點滴：「仲好記憶猶新，妳第一日嚟到身邊，已經好乖好黐身，仲要自己識得去廁所；呢段時期，妳好沉迷睇電視，每一晚固定時間就要坐喺電視前面等睇巾幗梟雄，次次古巨基一唱『未懼身上被子彈留痕...』，我就要提妳『唔好咁近睇電視』。多謝妳喺媽咪抑鬱症時期嘅陪伴，次次喊到收唔到聲，都有妳幫忙舔眼淚。多謝妳咁舟車勞累陪媽媽搬去澳門，喺冬天幫媽媽暖牀，陪我睡覺；陪Gigi學爬到依家返學；多謝妳令Giselle同Kylian學識點樣同小動物相處，令佢哋學識愛。」

最後Jinny不捨地寫道：「呢幾年好對唔住妳，因為妹妹弟弟嘅出世，花少了很多時間在妳身上，但妳依家好似愛我一樣愛佢哋，佢哋去邊你就跟去邊，有時見到佢哋跑跑跑，又會牧羊犬上身咁攔住佢哋，呢14年來，辛苦你啦~雖然已經有心理準備，但我依然很不捨得妳，因為妳是永遠無法替代的，全世界最乖的最打（得）意的小狗狗，快啲返嚟我夢入面，同我share下妳依家去咗邊，做緊咩，有咩玩，有無見到『吳係喵』。」

（即時娛樂）