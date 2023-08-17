譚旻萱與NBA球星Donovan Mitchell鬥球技 演新一代阿寶有壓力 (15:29)

NBA球星Donovan Mitchell、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）、COLLAR成員沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、陳泳伽（Winka）及李芯駖、韓國男團XODIAC的香港成員Leo及Sing昨晚出席運動品牌旗艦店開幕活動，譚旻萱更獲安排與Donovan Mitchell較量球技，及向對方送上印有香港字眼的Tee。她開心及難得能與Donovan Mitchell見面︰「大會最初說我會跟Donovan Mitchell切磋球技，我心想能在他旁邊學習都還勉強，『切磋』這個字太重﹗他是我親眼見的第一個NBA球星，NBA球星都很高，我已很久沒抬高頭望人。」

談到拍攝導演葉念琛的新戲，取代鄧麗欣成為新一代「 阿寶」，Mandy強調不是取代︰「前輩演得那麼好，我有壓力，希望能有她一半好，成為大家喜歡的阿寶。」提到戲中拍檔台灣男神陳昊森，Mandy讚他靚仔、有魅力，直言被他電親。至於郭嘉駿（193）不參與電影《陰目偵信》謝票，Mandy說︰「我們拍完戲後已沒聯絡。（他不謝票）沒有可不可惜，我尊重個人選擇。」

Day被隊友取笑最叻的運動是吃東西，咀嚼肌運動量一定足夠。她說︰「我最叻的運動是跳舞﹗」COLLAR在新一集的《全日制COLLAR學院》中穿泳裝，Day說︰「玩遊戲時動作大，所以泳裝不會太性感。」芯駖強調她們是老少咸宜。Winka日前推出新歌《奇異小姐》，她覺得再跟隊友邱彥筒（Marf）同期出歌是緣分︰「我們事前沒夾過新歌題材，但心有靈犀，想表達的很相似。我不擔心外界有比較，我們兩首歌雖然內容相近，但音樂種類、表達方式也不同，可迎合不同需要的聽眾。」

Leo、Sing從首爾回港出席活動，他們說已當了年半練習生，每天專心練習，準備舞台，工作計劃由公司安排。被問到練習生的生活可辛苦時，他們說︰「還可，但開心的，有兩個香港人可互相照顧。（有信心回港挑戰MIRROR？）不要說挑戰，他們是前輩，大家互相學習。我們希望能紅遍全世界。」

（即時娛樂）