《恐佈在線》15周年 潘紹聰邀恆仔麥沛東演真人真事改編舞台劇 (17:04)

潘紹聰、趙善恆、麥沛東、小薯茄成員蔡曉童和2個紙紮公仔，為10月尾公演的舞台劇《死鬼老婆》X「恐佈在線」現場版拍攝海報及造型照。（大會提供）

潘紹聰（Edmond）的節目《恐佈在線》15周年，推出舞台劇《死鬼老婆》X「恐佈在線」現場版，將於10月20至29日於香港藝術中心壽臣劇院公演。他以節目中的經典真人真事鬼故《有心人》改編成劇目《死鬼老婆》，請來趙善恆（恆仔）、麥沛東、小薯茄成員蔡曉童（童童）及演員梁嘉進、歐芷菲演出。每晚舞台劇完結後，潘紹聰將於下半場現身，將《恐佈在線》搬上舞台，舉行分享會即場講鬼故，觀眾亦可在現場分享靈異經歷。

眾演員早前拍攝海報及造型照，與紙紮公仔排排坐影相。潘紹聰說︰「想有觀眾一睇就明嘅效果﹗紙紮公仔令人聯想同鬼有關，將佢放喺度，毋須多講都知係咩事，睇到呢張相會有啲驚。我都係第一次同紙紮公仔咁近，不過冇乜嘢嘅。」童童笑言看電影《迴魂夜》都會驚，這次豁了出去演出鬼故事。她說︰「屋企人好鍾意聽Edmond節目，我第一次演恐佈故事有啲緊張，屋企人會提點我要注意啲咩。」

首次接觸鬼故事的恆仔表示︰「我會同紙紮公仔講聲唔好意思先，而且會問Edmond有冇碌柚葉水或吉祥物畀我戴住，心靈上有啲保護。」麥沛東穿上厚毛褸與紙紮公仔並肩而坐，笑指自己毛茸茸造型浮誇得來有點驚喜。他說︰「著住件褸又冇想像中咁熱。有Edmond喺度都知個主題，我唔係好驚，冇毛管戙，反而有啲意外個造型幾配合到個主題。」

（即時娛樂）