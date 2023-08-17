吳卓羲辦巡迴玩具收藏展 公開逾300件心頭好 (21:44)

吳卓羲（Ron）今日出席他在澳門舉行的《藝術玩動收藏展》開幕禮，場內展出他逾300件玩具，當中包括雕像和Figure公仔。Ron自言心情興奮，但又擔心無人入場。他透露展品都是從其北京博物館運來，運送路程遙遠擔心會有意外。Ron說︰「即使買重保險也不能買回那些展品，其中一個雕像要分20個大箱運過來。雖然最後有幾件展品有損壞，但可以修復。」

被問到所有收藏品共花費了多少錢，他說︰「全部都是心頭好，不講錢。媽媽最初嘮叨我購買沒用的東西，但我將這些『爛銅爛鐵』搬走後，家裏地方大了，她就最支持。（心頭好和女友之間如何選擇？）一定選擇我創作的潮玩公仔『豬皮』，他比我更受歡迎。」Ron透露收藏展還會在新加坡、北京、上海、杭州及香港等地舉行。被問到可想跟同是玩具收藏者的古天樂合作時，他說︰「我的收藏沒法跟他比﹗他的收藏太高級，全部1比1 。如果他願意，我當然沒問題。」Ron透露下月3日將伙拍曾比特在澳門舉行演唱會，開騷前夕的生日要在綵排中度過。被追問當日會否有女性朋友現身送蛋糕，他反問︰「你送過來？」

同場的何猷啟自言有收藏玩具，價錢合理才會買。他透露早前趁暑假和兩女兒旅行，稍後會帶她們來看展覽。被問到大家姐超雲何時出嫁、孖生家姐超蓮屢傳懷孕，猷啟稱要留待當事人回答，但他很期待，亦已準備好禮物。猷啟笑言︰「我將來的身分愈來愈多，輩分愈來愈厚。」

（即時娛樂）