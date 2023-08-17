金手指︱兩大影帝握手哄動全場 梁朝偉視劉德華最佳拍檔 (23:19)

兩大影帝梁朝偉（偉仔）、劉德華（華仔）主演電影《金手指》今日在北京舉行定檔發布會，宣布12月30日在內地、香港、澳門、台灣，以及新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、美國、加拿大等地全球同步上映。他們聯同合演的蔡卓妍（阿Sa）、方中信、陳家樂，還有出品人英皇集團主席楊受成博士、導演及編劇莊文強、監製黃斌、劉嘉玲等出席。

會上莊文強在台上簡介故事：「這是一個從$100到100億的故事，就是一個人怎麼用$100元賺到100億的故事，這是一個美夢與惡夢不斷交換的故事，所以需要兩位好戲之人來演繹。」他跟偉仔及華仔曾合力打造港產片經典作《無間道》，對於再次打動兩位影帝合體，他非常榮幸。

偉仔與華仔在台上握手，引起全場哄動。華仔分享收到劇本時的感受：「20年後再有機會跟梁朝偉一起拍戲，我看完劇本後，就問莊文強導演：『對手是誰？不會是梁朝偉吧？』導演點頭，這個作品就成了。」偉仔同樣心有靈犀，讚華仔是最佳拍檔：「其實我看什麼劇本，第一人選都是劉德華，命運就是這樣，在電視台我們就是很好的搭檔、最佳拍檔，偏偏是20年才能合作一次，但是每一次都是非常愉快和開心的。」

台上展示3張相片，紀綠偉仔與華仔從1980年代電視台出道，再到《金手指》，近乎每隔20年就合作打造經典。偉仔指雙方雖然不算太多交往，但一合作就很有默契。「拍攝《鹿鼎記》時，那時剛入行，大家非常認真用功，每天工作量很多，幾乎沒有私底下一起去玩，但恰恰就是這樣，我們的感情就在這個時候開始建立，演員之間的默契建基於信任，到今天大家還是好朋友。」華仔聽後非常認同說：「回頭望到現在《金手指》，經過接近40年，我覺得我們還是最初那個時期，沒有太大改變。」偉仔更指跟華仔在新戲的關係，與《鹿鼎記》的差不多，同樣亦敵亦友。

阿Sa戲中周旋於偉仔和華仔之間，她直言今次拍攝是天王級感受：「無論戲裏戲外都是，他們都是我的偶像，作品一直伴隨着我的成長，他們對我的影響很多，每次與華仔合作，有他在我就很安心，他給我很大安全感。」

陳家樂亦非常興奮跟兩位影帝合作裏「20年前兩位影帝合作，我入戲院買票看了5次，以前要買票才能看到他們，現在竟然有錢收，我每天收工都不想離開現場，想看更多偉仔與華仔的演出。」方中信片中演偉仔的律師，幫對方解決很多問題。

（即時娛樂）