李玟生前轟《中國好聲音》錄音流出 哭訴錄影時受辱經過 (17:23)

上月離世的李玟去年為內地音樂選秀節目《中國好聲音》擔任導師，事後網上流傳一段她在現場怒斥賽制不公平的影片，她在片中大聲質疑導演為何只得73分的參賽者獲得第2次機會，而獲得88.3的參賽者卻沒有，隨後更離開錄製現場。近日，網上流傳一段疑是李玟生前的9分鐘錄音，內容是她哭訴《中國好聲音》賽制不公及自己錄影時受侮辱。

這條錄音分為3部分，李玟在第1段錄音提到她不理左腳問題及已確診乳癌，仍堅持參與節目錄影。她說當時其左腳處於失溫狀態，冷到發麻，同時已確診乳癌，仍堅持不拿拐杖不坐輪椅參與節目。她說︰「我的命都不要了﹗我的醫生求我不要去，因為我的乳癌是個定時炸彈，明白嗎？我也不管！因為我喜歡《好聲音》這個節目，覺得這些年輕人是充滿希望、愛音樂，我們的共同語言就是愛音樂。我犧牲自己無所謂，我沒想到原來他們都是一堆壞人，去整我，因為我說真相，這是事實，他們的賽制有問題。」

李玟強調不理酬勞參與節目只為幫助年輕參賽者，同時斥賽制不公，節目組卻拒絕改變，稱從沒導師可改賽制。李玟在錄音中透露把事件說出來的原因︰「因為那一天他們要動手，他們跟我不客氣。他們說︰『你必須要離開這個舞台。』我的手術是10月17號，開刀把乳癌拿掉，可是我真的沒有停過傷心。為什麼我去《好聲音》為了他們，他們對我這麼壞。最後一集我看了，真的好像我沒去過一樣。我所有努力，花的心思，一切都看不見，好像我沒去，好像我隨意，根本不用心。你知道我花了多少心思嗎？我也因為這樣子把身體拉垮了﹗我希望你們好好聽住，永遠記住這一刻。我犧牲自己，為了《好聲音》，為了這群學員，喜歡及對音樂有希望的孩子們，不要命我也去幫忙。」

李玟在第2段錄音，提及她第2次錄影時因在現場被不禮貌對待，才會那麼大脾氣。她表示︰「導演兩個最親近的助理說︰『你要馬上離開﹗你再不走的話，我們叫保安來。』這28年，我從來沒有聽過有一個人這樣子跟我說話。」李玟說當時一直閉着眼睛哭，那個女人動手抓她的衣服，想要把她拉下台，現場另一人見狀立即擋住保護她。李玟稱節目播出後引起觀眾爭議，節目組表示可以讓周菲戈繼續比賽，但她必須發一條微博，否則周菲戈沒機會。李玟說︰「這樣威脅我，我當然是護着我的學員。我覺得他們改是應該的，我為什麼要寫這微博？他們的錯為什麼我要去補救？No﹗But你們說服我，我必須要寫。好，我去寫這個微博，所以菲戈有機會在這個舞台上，再次發揮讓大家看到她多麼厲害，多麼值得留在這個舞台。我委屈，我把這個吞下去了，很委屈的把它Post了。」

第3段錄音，李玟哭着說她10月14日最後一天錄影《好聲音》，她11號那天綵排時跟參賽者王澤鵬說了她的腳傷問題，要求王澤鵬要站在她身旁。她說︰「已經說好了，我們也把X光片給了導演看，他們也說答應沒問題。真正錄影時，他們把澤鵬Cue走，走到另外一邊不站在我的旁邊。我站不穩，我沒有辦法撐，真的不行﹗你們那一天只是回覆電視台，有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱。這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣子吃虧，我的媽呀！這個叫什麼東西來的，好像上天迫我，因為我最能熬，是最拼的。我拼命，都不要我拼。為了別人不是為了自己。現在上天迫我，我不能了，我現在連跳舞都不可以，跳舞是讓我最快樂的我不可以。好，你們現在知道我的故事了吧﹗」

據知，李玟當日因腳傷忍痛演出，因王澤鵬未有站在其身邊傍實，結果當眾跌倒在地上。她不想影響學員，一直坐在地上直至完成演出。

（即時娛樂）