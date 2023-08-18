《好聲音》學員李嘉捷為李玟發聲後微博遭清空 再發文公開向節目組道歉 (19:38)

上月離世的歌后李玟（CoCo）生前的9分鐘錄音流出，內容是她炮轟《中國好聲音》賽制不公及哭訴錄影時的受辱經過。節目組隨後發聲明，指有關的錄音是經過惡意剪輯，是對李玟的不尊重，同時嚴重損害節目形象，指李玟當時與工作人員溝通後已消除了誤會。李玟大家姐李秋林回應指「事實CoCo在視頻裏面都說了」，二家姐李思林則表示還在失去親人的痛苦中，暫時無法回應。

曾參與《中國好聲音》的內地歌手李嘉捷，昨天（17日）在微博發文指節目組不尊重參賽者，凌晨2時才通知他要早上參與錄影，但他和很多學員那天從早上開始，等到黃昏6時卻被告知錄製提前終止。他又質疑節目組導演在背後有利益往來，指「總決賽前十名的位置都是可以買的，金額超乎你的想像。想要做節目裏走到後面，簽合同， 10年打底」。李嘉捷表示︰「聽完Coco的錄音，氣憤。這樣一個充滿正義咁正能量的前輩，卻被你們節目組這樣對待，噁心。」他又說︰「參加節目的選手，都是因為對音樂的熱愛與敬畏不遠萬里趕來追逐夢想的，而你們善待他們了嗎？也是，連這樣一個正義的導師你們都能欺負，何况選手呢。中國好聲音這個節目，不配。打字過於匆忙，稍有混亂請諒解。願CoCo安息。做人，起碼要懂得尊重吧。」

不過，李嘉捷的微博後來被網民發現已清空，他再次發文表示「我沒刪，非我刪」，其後他這條帖子也消失，換成向節目組道歉的新帖子。他在文中表示︰「本人於昨日發布的微博內容，沒有事實依據，在此向社會各界以及好聲音節目組表達歉意，也請廣大網友不要再以訛傳訛，謝謝大家！」

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（即時娛樂）