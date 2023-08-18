粵劇《南海十三郎》李江崊演出 高志森計劃將粵劇版拍成電影 (20:38)

杜國威原著編寫、總監製高志森親自執導、已故粵劇宗師羅家寶弟子李江崊主演的粵劇版《南海十三郎》今年9月30日及10月1日在西九戲曲中心大劇院上演3場，並於10月27及28日在新加坡佳偉劇場演出兩晚。除新加坡外，美加方面也有製作公司與高志森接洽，希望粵劇版《南海十三郎》能到美加演出，高志森更有意把粵劇版《南海十三郎》拍成電影，並作全球放映，讓更多人看到粵劇。

高志森日前赴新加坡為粵語版《南海十三郎》召開新聞發布會。話劇版《南海十三郎》曾在香港、新加坡演出超過150場，大獲好評。粵劇版《南海十三郎》的演員更講究身體語言，動作戲也更多。總監製高志森表示1996年他拍攝舞台劇版電影《南海十三郎》，由於電影用了蒙太奇手法拍攝，通過運鏡及剪輯，令電影《南海十三郎》在內地放映時，大受2000年後出生之年青觀眾歡迎。分析受歡迎原因，高志森認為：「可能很多年青人，或是知識分子，都有懷才不遇之愁緒，所以看到南海十三郎的遭遇，內心便有了同感。」

舞台劇《南海十三郎》因找到適合的演出人選謝君豪，演了156場仍受觀眾追棒。高志森開心粵語版《南海十三郎》找到演出人選：「李江崊高大英俊，是著名文武生，唱做唸打皆精，而且謙卑、肯學習，有書卷氣。李江崊與謝君豪有共通性，兩位演員都是演技派，演出既生活化，又有個人風格，故把南海十三郎演得有血有肉有靈魂。

（即時娛樂）