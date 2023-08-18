無用的謊言︱金所泫「測謊雷達」遇愛失靈 黃旼炫打戲似跳舞 (22:53)

金所泫與黃旼炫主演的Viu Original原創韓劇《無用的謊言》於「黃Viu煲劇平台」上架，偶像出身的黃旼炫近年跨足影視，收獲不少好評，近日他作客防彈少年團成員Suga的YouTube訪談節目，除大談入行11年的難忘趣事，也分享《無用的謊言》拍攝點滴。

《無用的謊言》講述「說謊者獵人」穆率熙（金所泫飾）天生擁有看穿謊言的超能力，可是她卻因為這份「詛咒」得不償失，除曾經看穿男友甜蜜的謊言，而令她感情告吹，連母親也不願與她同枱吃飯，使她一直過著孤獨的生活。正當率熙對人性失去信任之際，卻命運般遇上早有一面之緣的鄰家男孩金道河（黃旼炫飾）。過去道河曾被指為殺人犯，令他對人充滿戒心，不願再以真面目示人，但他卻願意在率熙面前卸下口罩，更對她坦白身世；率熙也發現自己的測謊能力只對道河失效。正當二人內心逐漸走近之際，道河在半夢半醒間說出「我沒有殺人」，率熙的謊言雷達卻響起鐘聲。

《無用的謊言》開播以來吸引不少年輕觀眾支持，黃旼炫被大讚愈演愈放，有大將之風。他自爆首度擔任月火連續劇的男一，令他壓力山大：「拍16集迷你劇需時8個月左右，時間比較長，要讓自己一直保持在良好狀態。而且這是我第一次做主角，真的不容易，現場氣氛也根據主角的表現有所改變。」不過劇中飾演作曲家的他自言「工時」極短：「雖然我演作曲家，但是作曲的戲份沒有多少，只是劇中的家有很多設備而已。」他還透露因為偶像出身，曾被劇組笑他動作似足跳舞，一度令他相當頭痛：「這不是什麼好事，因要拍出很有型的動作，如果像跳舞的話，就沒有震懾的感覺了。」

作為男團NU’EST成員出道，黃旼炫不經不覺入行11年，但他笑言沒有真實感，至今仍努力工作，務求用作品回報粉絲支持。問到練習生年代最深刻的事情，他馬上爆笑回應：「那時最讓我深刻的是，每天必須喝1.2公升的牛奶，應該是為讓我們長高。比起練習，這個讓我更累。因為喝完才能下班，我每次都是臨近結束才一口氣喝掉。」

（即時娛樂）