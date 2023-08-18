ERROR主演《陰目偵信》票房未如理想 監製致歉：與期望有落差 (23:16)

ERROR成員何啟華（阿Dee）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）和吳保錡首次擔正電影《陰目偵信》上映進入第二周，雖然演員落力謝票，但票房未如理想，戲院場次逐漸減少。《陰目偵信》監製戴栢豪在社交網發長文直認票房與期望有落差，自覺要負上責任，並爆遭惡意攻擊。

戴栢豪寫道：「喜歡電影，因為在光影世界中我們無所不能，可是回到現實世界後卻又是另一回事。電影上映至今，成績與期望確實有落差，未來幾週相信亦起色不大，對我們來說，這樣的結局算是最差的結果，身為本作品其中一位重要人物，我必須為此負上責任，有負了各位的期望，實在是萬分抱歉。

成就一部電影最重要的因素是人，首先必須感激各位投資者、老闆，願意支持這部電影，現在電影市道不景氣，每拍一部電影都是一場龐大的賭博，感謝你們還願意伸出援手。另外亦要感激各位演員，過程中有萬般的辛酸，通宵達旦晝夜不分，除了感激還是感激。當然還少不了我們所有幕後手足，少了任何一位也無法完成這部電影，一切盡在心中。最後還有感激各位曾經入場比機會港產片的觀眾，你們才是我們拍電影的理由。

若問我人生中最難過的時刻是何時，我會毫不猶豫回答你，正是現在。電影公映後，每一日對我來說都很漫長，看著電影院的售票狀況，對我來說比起看股市刺激得多，今次確實是一個不易過的難關。在香港拍電影是一件很困難的事，胎死腹中的計劃不計其數，能成功上映的寥寥可數，能夠大賣更是奇跡。香港人往往能夠創造奇跡，而我亦曾相信奇跡會再次出現，然而，這次顯然沒有。不過，最讓我失望的不是奇跡缺席，而是孤立無援的無力感。

《陰目偵信》上映後，我幾乎看了每一則留言和評語，好評我固然開心，理性負評我更是感恩，好讓我知道不足，下次改善。然而除了這些有用的評價外，我看到最多的，卻是一大堆不友善的惡意攻擊，內容甚至與電影內容無關，而是對演員的人身攻擊、無理的批評。連電影都未入場觀看，又怎能單靠估算去論斷電影的好壞？

世上萬物皆有正反兩面，有人喜歡有人不喜，本屬平常，可是近幾年發覺很多的留言尤其是對港產片的評語，已非基於電影技術質素，更多是出於一種『想你死』的怨恨，力度堪比指罵殺父仇人，目的就是為了向其他人鼓吹那部不是值得入場支持的電影、殺死這部電影背後的所有人，而這些指罵，除了傷害箭靶中心的演員外，其實也正正同時傷害著我們幕後每一位手足。你不喜歡這部電影，真的不要緊，入場與否亦屬個人選擇，但可以不愛，也請不要傷害，無人應得此般謾罵，難道罵走了有心的電影人、老闆、新演員，香港電影業界就會浴火重生？我們常常談及現在的香港電影不及八十年代之勇，因為你們還未看到花朵綻放的絢麗，就在種子萌芽之前停止了澆水。

香港電影工作者，除了要捱辛苦，就是辛苦，原來還得接受各位高端影評人的謾罵和指責，你們對香港電影是否只有一個角度？同類電影看得多，又說沒有創意，同幾位演員看得多，又說他們很悶。為何就是不可以給多一點機會香港電影？現在香港製作電影的預算，可以用茶餐廳的價錢作比喻，但為何卻要以高級酒店的標準去對待香港電影？火苗在寒風中堅持已拼盡所有，還談何要燦爛發亮？我寄望香港電影出現奇跡，但我更寄望那不只是奇跡，因為一次的奇跡遠遠不夠。

448天的感受，難以用寥寥幾行文字盡訴，這篇心聲只是有感而發，不吐不快。借用Error歌曲《我們不碎》中周耀輝的歌詞，鼓勵一下團隊，鼓勵一下自己。

「成敗並沒什麼根據 就用每一日換來根據 同在世界塌下里 見證我們繼續不碎也是萬歲」

陰目偵信剛踏入第二週，由衷感謝各位支持，我們會繼續努力，一日有人睇，一日就會拍下去，有燈就有人。我一世都會記得自己有幸參與過一套電影「陰目偵信」。」

（即時娛樂）