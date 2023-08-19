《陰目偵信》成績差 周家怡何啟華失望 保錡爭做票房毒藥 (15:31)

ERROR首次擔正的電影《陰目偵信》票房未如理想，上映逾一星期約250萬，監製戴栢豪直言要為票房與期望有落差負上責任。周家怡、何啟華（Dee）及吳保錡昨晚出席謝票活動，周家怡見場內坐滿觀眾即驚喜大叫「咁多人」，她坦言其角色留有伏線，但因票房麻麻，未知能否有續集。保錡將票房差責任攬上身︰「我是票房毒藥，首次拍戲就令部戲搭沉船。為義氣，我攬起最差的事，希望其他拍檔繼續在影圈發展，我可有可無。」阿Dee笑言︰「傳媒朋友記得標題寫︰票房失利是吳保錡個人責任，與台前幕後無關。我到戲院謝票是發自內心，要多謝每位入場支持港產片的觀眾。票房會否有奇蹟，我已放下。」

活動後，3人坦言台前幕後均對票房成績感失望。阿Dee說︰「上星期跟導演去謝票，大家似戒酒協會成員，手拖手地說抱歉及講出自己做得不夠好的地方，大家都在檢討。」雖然首次有份擔正的電影票房失利，他不擔心前路，直言在電影《毒舌大狀》上只是叨黃子華光，相信自己只要做好本分就會有機會。阿Dee說︰「我不開心是因為拍攝《陰》片的新導演失意和受壓，怕他內心受創，所以想盡力爭取成績，與他一同承擔結果。」周家怡表示︰「曾聽過觀眾讚好看，說笑得開心，我以為成績會好。」保錡說：「每件事都會有喜歡、不喜歡的人。我們會反思，將來有機會再做好一點。（孭起『票房毒藥』外號？） 我不想影響其他人的演戲機會。我對演戲沒特別大興趣，當票房毒藥沒問題。」周家怡讚保錡在戲中表現好。

郭嘉駿（193）收騷擾信息後鬧情緒，拒再參與謝票遭網民抨擊，阿Dee說︰「他努力求突破，但藝人一定會有經歷，相信他慢慢消化後會釋懷。」周家怡希望網民手下留情，說193也有參與過謝票活動。保錡表示︰「我讀書時也不一定去謝師宴。193有在忙的事，正如古天樂所說，捱病了就不好。」阿Dee與MIRROR成員楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）合資的泰國餐廳被指拖欠6位數食材費用，阿Dee否認有拖款，強調他們處理恰當，餐廳仍有開門做生意。隊友梁業（肥仔）與MIRROR成員柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）的日式餐廳突然結業後傳拖數200萬，他被問到會否在錢銀上支援時笑言︰「我們做兄弟講心不講金。那麼多錢，今次要買六合彩，或者大家寫肥仔欠阿Dee、保錡40萬，銀碼寫少一點。」被問到近日可覺得肥仔一臉惆悵，保錡說︰「票房那麼差，我們更惆悵﹗」

（即時娛樂）