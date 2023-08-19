中年2｜向華強侄仔向展鵬未因家族背景獲優待 鄭梓浩姚安娜冇信心晉級 (18:20)

無綫《中年好聲音2》今天（19日）正式開機，108強選手中的其中27人連同主持車婉婉，評審陳慧嫻、肥媽、周國豐、張佳添及伍仲衡出席節目拍攝前的拜神儀式。

27位率先正式現身的參賽者，包括被喻為「向氏最神秘後人」、「保險界猛人」的向華強侄仔向展鵬（Jeffrey）、曾是歌手的鄭梓浩及姚安娜。向展鵬不認為會因家庭背景獲優待，回憶出席《中年2》記者會當日坐了5小時冷板櫈，身邊每位參賽者也受訪惟自己沒人理。他笑言︰「我當時也有點無奈，心想自己姓『向』也沒人理會。今次首次做訪問，而且將上台比賽，緊張又興奮，我對自己的演出有信心。」向展鵬透露父母支持他參賽，但弟妹強烈反對，認為他從事保險業多年，不適合加入娛樂圈。向展鵬相信弟妹反對，是因為曾從兩位叔叔（向華強及已故的向華勝）的口中聽到很多娛樂圈不好的事。他說︰「不過，我來了無綫幾次，大家對我也很好，令我後悔太遲參加。」

向展鵬表示向華強未就他參賽給予意見︰「大家族有很多子侄﹗華勝叔叔生前曾給我很多拍戲機會，但我每次也臨陣退縮。我年輕時不懂人情世故，曾先後跟幾間唱片公司簽約，自信兩年內能出唱片，但最後都不成事，於是投身保險行業。今次參賽其實是場意外，我為了參加保險業界一個歌唱比賽，請梁思浩介紹歌唱老師，後來被他說服報名參賽。那個保險業界歌唱比賽會由其他電視台轉播，跟我參加《中年2》有抵觸，我於是退出那比賽，專心備戰《中年2》。」

曾推出2張唱片的鄭梓浩時隔30多年再踏舞台，對晉級60強沒什麼信心。他說︰「我前年曾參加《中國好聲音》第4季，但未能躋身決賽。今次我會盡量享受舞台，能走幾遠就走幾遠。大家或許已遺忘了我，很多謝軟硬曾在歌曲《廣播道殺人事件》提及我名字，所以有些粉絲對我有印象。評判陳慧嫻的歌聲穿透力強，我今次來是向她學習。」同樣沒信心晉級的姚安娜自言唱歌技巧未必很高，所以會加強造型配合。

（即時娛樂）