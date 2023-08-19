《陀槍師姐》監製鄺業生院舍內突然昏迷逝世 兩子盼代父完成遺願 (21:02)

無綫前金牌監製鄺業生今年6月尾離世，終年63歲，喪禮今、明兩天於紅磡萬國殯儀館進行，靈柩於喪禮後奉移葵涌火葬場火化。鄺業生長子澄峰及細仔梓鋒今日下午4時到達殯儀館。鄺業生生前為無綫製作不少高收視劇集，如第1至4輯《陀槍師姐》、《帝女花》及《金裝四大才子》等，捧紅關詠荷、歐陽震華、魏駿傑、滕麗名等藝人。歐陽震華夫婦、張家輝夫婦、林家棟、滕麗名、韓馬利、林淑敏、歐瑞偉、康華、呂珊、王書麒夫婦送上花牌弔唁。

澄峰偕弟弟梓鋒一同受訪時，回憶父親10年前中風後靠針灸治療說話能力，惟左手癱瘓情况沒改善致行動不便，及後進入護老院休養。他曾接父親到內地生活兩年，並安排看護照顧，但父親有次在家中跌倒，家人商量後決定安排他回港入住安老院舍。澄峰表示爸爸之後一直在院舍生活，直至6月25日突然昏迷，送院後不治。他說︰「爸爸6月25日下午時仍跟我通訊，黃昏5、6點被發現坐在櫈上暈倒，隨即被送入院搶救。感謝很多前輩朋友一直關心爸爸健康和經濟狀况，包括歐陽震華、《陀槍師姐》和《金裝四大才子》的台前幕後班底。」

兩兄弟計劃10至12月內找日子辦追思會，並透露父親的遺願是再拍劇及做護老院院長。他們表示︰「爸爸曾說想拍加入穿越元素的《金裝四大才子》VR版，又跟魏駿傑構思《陀槍師姐5》的劇情和結局。我們會翻看爸爸留下的劇本素材，看看完成他遺願的可能性。其實他一直想離開安老院，但有很多問題解決不到。他曾說過想做安老院院長，改變安老院問題，體貼長者需要，我將來會為他實現。」

（即時娛樂）