Pandora新歌獲兩台冠軍添信心 請麗英聯乘演出為演唱會造勢 (20:30)

樂隊Pandora繼大熱作品《安全距離》同時登上「903專業推介」及 「Chill Club推介榜」冠軍位置，為10月推出的專輯打下一支強心針外，最近邀請小薯茄成員麗英合作為網上平台《谷LIVE》作聯乘演出，除宣傳各自的新歌，同時亦為他們各自將舉行的演唱會造勢。他們一起演出7首歌曲。

Pandora成員Tony、Anakin及Michael解釋邀請麗英合作，因他們有次到小薯茄錄影「雪櫃冷笑話」而認識，錄影後聊天時發現大家都喜歡彼此的作品，因此促成合作。拍攝期間，3位Pandora成員讚麗英唱歌水準一流：「好開心可以同麗英合作，一直覺得麗英唱歌好正好穩定，知道可以同佢合作時好興奮。至於點解揀《安全距離》呢首歌，因之前麗英話好鍾意，首先好多謝佢先，咁好自然就揀咗呢首歌。至於《惡作劇完成》係我哋自己傾，揀麗英邊首歌改編嗰陣時，覺得呢首歌好甜蜜，聯想到改編後會好好玩，好啱我哋一齊演繹。」

樂隊之前推出的作品《安全距離》首獲兩台冠軍位置，他們說：「可以攞到兩個台嘅冠軍，真係開心到癲咗，既興奮又緊張，因為從來未試過獲兩台冠軍。仲記得《903專業推介》數榜時，一聽到係我哋攞冠軍，除咗腦袋一片空白，個人呆咗但內心其實好激動，唔知點形容嘅興奮。」

說到10月29日於九展Music Zone舉行演唱會，3子說：「係我哋首次專場好期待，同時好緊張門票銷售情況。

（即時娛樂）