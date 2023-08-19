應智越否認出軌 舊愛Kero：若要人不知 除非己莫為 (21:45)

應智越（細貓）被模特兒女友Kero Lau爆「偷食」舞台劇《得個夢，冇銀用》拍檔陳伊霖，斥他不忠、講大話。細貓發文承認跟Kero拍拖時有很多不足之處，他們的感情已完結。昨晚細貓出席首映活動，否認出軌，說沒有跟陳伊霖拍拖，強調向來是一段感情結束後才開始新關係。他表示︰「今次有處理得不好的地方。我沒有心傷害人，向受傷的人道歉說『對不起』，希望她不再受傷害，開心過自己的生活。」

他又稱沒處理好感情事而令前度有誤會，自己跟Kero接收到的有不同，再向她道歉。Kero對細貓的解釋唔收貨，昨晚繼續在網上狙擊，Ig限時動態上載有關細貓報道的截圖，寫道：「本來覺得件事應該完結，大家各自有自己生活。畢竟日日諗起你點樣背叛自己，都唔係一件輕鬆嘅事。你重視事業我理解，但你要顛倒黑白我係絕對唔會罷手。我將成條時間線同所有證據放出嚟，等大家睇吓你有無講大話。」

Kero隨後上載跟朋友對話的截圖，是友人向她「報料」於6月30日在九展睇騷，散場時遇細貓，原來他在遠處等候跟一個女仔會合，兩人見面時便攬住。Kero寫道：「若要人不知，除非己莫為。歡迎記者朋友拎住呢張相去問下應先生係咪真有其事？如果佢有被屈嘅一定要開記招擊鼓鳴冤。真相係愈辯愈明，唔係你幾句語言藝術可以輕易過骨。等佢砌多兩個大話出嚟，再慢慢將條時間線延長。待續」，看來事情未完結。

（即時娛樂）