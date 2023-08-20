港姐2023｜16位佳麗場刊晚裝造型曝光 郭珮文潘明璇身材出眾 (13:24)

左起：胡睿涵﹑潘明璇和郭珮文身材最出眾。（大會提供）

16位佳麗穿上不同色系及半帶透視效果的晚裝，展現華麗優雅一面。（大會提供）

《2023香港小姐競選》將於27日（周日）舉行決賽，16位佳麗1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台。

今日（20日）大會發布官方場刊晚裝造型，16位佳麗穿上不同色系及半帶透視效果的晚裝，展現華麗優雅一面。場刊晚裝造型色系多變，有淺藍、粉紅、粉紫、蝦肉色、彩藍、深藍及綠色等，配以佈滿心口及裙襬等的花花pattern，令佳麗們猶如七彩花仙子般聚在一起，奪目又耀眼。

除了色彩鮮艷，晚裝造型設計亦各有特色，除了有突顯腿部線條的高衩設計、又有突顯腰部線條的露腰設計；形象監督陳惠英（Karen）受訪時表示，每個造型都是了解過每位佳麗個人特色及身形優點後、逐件度身訂做，Karen說：「希望令佢哋望落靚之餘，亦配合到佢哋個人嘅特色。」

為配合大會主題，今屆佳麗造型偏向明亮鮮艷，並以突顯女性美為主，Karen續說：「晚裝嘅底色我哋採用咗Nude Colour，即係偏近皮膚嘅顏色，希望藉此突顯女仔自己本身身形嘅優勢同線條。服裝上面嘅花花圖案，係想帶出仙氣，同埋將佳麗年輕同Fresh嘅氣質展現出嚟。今年嘅造型係希望靚得嚟冇時空規限，同埋望落去係充滿生機嘅。」

Karen又大讚今屆佳麗身形質素偏高：「今年佳麗身形進步中，喺咁多屆嚟講算係理想，一字排開，真係靚㗎喎，淨係對腳都真係好靚。」芸芸佳麗中，胡睿涵﹑潘明璇和郭珮文身材最出眾。

（即時娛樂）