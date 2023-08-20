古巨基舉家赴台撐85歲瓊瑤 囝囝Kuson跟「阿姨」相聚 (13:53)

「2023《當那一首歌響起》瓊瑤創作60周年演唱會」昨晚（19日）在小巨蛋登場，演出嘉賓包括潘越雲、古巨基、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車等歌手，演唱會尾聲時，85歲的瓊瑤驚喜登台，感性表示：「作品至今還能被大家記得、傳唱，相當感動與滿足！」

古巨基全家總動員現身，帶著父母、老婆以及兒子Kuson從香港飛到台灣撐瓊瑤，基仔提到當年在這部電視劇的角色名稱「何書桓」，開心笑說：「最近在巡演，以紅色頭髮來到現場，今天是何書桓的靈魂、古巨基的肉體。」他選唱了《情深深雨濛濛》、《好想好想》等瓊瑤指定要聽的歌曲。

古巨基今天（20日）在社交平台貼出和瓊瑤合照，他寫道：「二十多年前，二十多歲的我，有幸能參與瓊瑤阿姨的戲劇。

二十多年後的今晚，特別飛台灣來到小巨蛋《瓊瑤創作60周年演唱會》，為阿姨祝賀和演唱，感受特別深，特別的感動。用漫長的60年埋首創作，創造那麼多的經典小說、影視和歌曲，陪伴了一代一代的青春。

昨晚除了我，我還帶了家人一同前來，除了爸媽和太太之外，還有第一次見瓊瑤阿姨的Kuson古晋匡小朋友。疫情那兩年每逢過節，我都會讓Kuson錄個音或拍個視頻給阿姨，阿姨說很期待看到這個小寶貝。終於，昨晚在後台相聚了～Kuson還很乖給了阿姨一個大大的擁抱～」

（即時娛樂）