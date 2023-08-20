林家謙返母校搞簽名會 簽足12小時 跟撞樣男歌迷同場勁搞笑 (15:26)

林家謙昨天（19日）於母校聖若瑟書院擧行馬拉松式Summer Blu-ray簽名會，由於參加歌迷眾多，最後要加長時間，由早上10點簽到晚上10點，他一共為近千名歌迷簽名留念。

去年8月19是林家謙於紅館舉行《Summer Blues演唱會》首天，林家謙特意選了今年的8月19日舉行簽名會。早前他在社交平台開始了暑假都要返學Summer Blu-ray 簽名會作文大賽，據知有近5000人填表參加，最後他化身「林加長」，從早上10點加長簽到晚上10點，盡量滿足更多樂迷。

這個簽名會十分細心，不單分流時段免等侯太久，期間可以簽名、合照，有歌迷更幫朋友視像跟家謙對話，家謙把演唱會上的一些有紀念性有趣照片，演唱會中用過的七彩木鋼琴、巨形海豚帶到簽名會現場，供歌迷拍照留念。

談到選址母校舉行，家謙說：「因為演唱會完咗之後，我個七彩木鋼琴一直放喺學校，比學校幫我保管住，諗下暑假開學前，相約大家再返個學都幾開心，所以就問學校借音樂室做簽名會。本來係諗住簽到7點，但實在係太多歌迷想參加，最後只得加長。」去年的8.19是他的演唱會，家謙笑言去年心情只是緊張，但今年就比去年「chur」: 「今年chur好多，演唱會都係8點開始唱兩個多鐘，今年（簽名會）12個鐘喎，唯有個心不停同自己講，加油啦林家謙。」

簽名會上，有一名跟林家謙非常似樣的男歌迷出現，當林家謙2號同林家謙1號坐於書桌前，現場起哄兼歡呼，場面搞笑，家謙笑道：「係呀，今（昨）日有大有細，有BB，仲有未出世BB都嚟咗，林家謙2號，我知呀，我見過佢，係Ig見過，我都嚇一嚇，心諗我幾時著過呢件衫，影左輯咁嘅相？連我都認錯以為係自己。平日大家出街話撞到我，可能嗰個係佢囉，大家唔好成日以為係我。」

林家謙將於10月22日到倫敦舉行演唱會，限定一場，據知反應非常熱烈。林家謙表示倫敦是開會時大家一起選址，只演一場，最期待是新Rundown：「因為我唔想重複舊嗰個，好悶啦，希望可以畀到新鮮嘢大家。」

（即時娛樂）