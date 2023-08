MC張天賦和Dear Jane昨晚(19日)在亞博舉行拉闊音樂會,MC邀來同門女歌手Kiri T合唱《世一》,不過Kiri演唱期間明顯走音,事後被MC及Dear Jane主音Tim嘲笑,2人更輪住模仿Kiri走音,相當抵死﹗Kiri亦在Ig限時動態貼出有關片段,並以英文留言:"Might delete later:is this the end of my career",接着Kiri影合照時,MC仍然大笑中。

MC事後在Ig限時動態也留言:「好坦白講我喺台到第一下好擔心會影響你之後心情或者表演,但估唔到你肯放開拎出嚟講,咁我唔客氣了,雖然表演可能真係未如理想,但向好嗰邊諗,10年後冇人會記得我唱得好嘅100次《記憶棉》,但會記得走咗音嘅一次,亦係件好開心可以分享嘅事(如果睇開咗嘅話)。」

(即時娛樂)