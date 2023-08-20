王澤鵬公開對話截圖片 錄影《好聲音》前被收手機 未獲節目組通知站李玟身旁 (17:22)

王澤鵬解釋他當日錄影前被沒收手機，加上節目組沒通知他在台上走位要改動，因此合唱時沒站在李玟身旁，唱完後才看見她坐在地上。（微博視頻圖片）

上月離世的歌后李玟（CoCo）生前炮轟《中國好聲音》賽制不公及哭訴錄影時受辱經過的9分鐘錄音流出，她哭訴去年10月14日最後一天忍住腳痛錄影，雖事前獲節目組答應讓一同合唱的參賽者王澤鵬站在身旁，惟節目組在真正錄影時要王澤鵬站在另一邊，令早已說了因腳部問題站不久、站不穩的她當眾跌落地，一直坐在地上演唱至表演完畢。大批網民批評王澤鵬涼薄，事發時看見CoCo跌倒竟完全沒反應。

王澤鵬今天（20日）清晨5時12分在微博公開事發前後日子和CoCo對話的17分35秒對話截圖片段，並撰長文解釋事情始末，全文如下︰

一：從12號開始綵排到14號最終錄製，綵排一共三次，我跟老師只有在12號第一次綵排的時候見了面。綵排內容為：定歌定key。 也就是節目播出決賽vcr裏的那天，其餘時間（包括綵排）都未能與老師見面。

二：13號第二次綵排，CoCo老師一直在等工作人員通知與我一起綵排的時間，但是CoCo老師告訴我她並未得到綵排通知（見視頻），所以當天綵排我是一個人完成的。現場交代了走位，定點的機位 （並未提及其他）。

三：14號錄製當天，我8點就起來去錄製現場妝髮造型，上午綵排，下午錄製，9點到現場門口手機被沒收。所以CoCo老師給我發的重要訊息，包括腿傷，給我加油打氣，以及需要更改的合唱細節與走位細節，我是14號錄製當天才知道發生了變動，但遺憾的是，由於手機被沒收，我沒有及時聽到老師的微信，工作人員也從未曾提及此事，所以按照了原有的走台計劃進行，全程背對老師。直到最後歌曲結束我轉向頭走向ending位時，我才看到老師坐在地上，然後跟華少老師把CoCo老師扶起來，攙扶着老師完成了talking，然後與CoCo老師的團隊一起將她扶至導師座椅，直到晚上十點拿回手機才聽到CoCo老師的微信語音所說的一切。

四：沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦，這段時間度日如年，反覆聽着老師這一條條長語音，一聲聲加油打氣與叮囑，她給我的溫暖是我此生的福氣，也更讓我無時不刻心如刀絞，我愧疚，我悔恨自己為何不夠細心，未見端倪。老師的話在我心裏生了根，教我成長放下怯懦，去面對一切，有勇氣陳述事實，為我敬愛的CoCo老師，也為自己。

補充：這幾天發了一首我唱的歌，我在此聲明這不是我的行為，我絕不會為了蹭熱度去做任何消費老師的事。

（即時娛樂）