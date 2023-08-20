李幸倪不清楚《好聲音》選手遭遇 崇尚天然拒「僭建」 (17:13)

胡定欣、Gin Lee李幸倪、趙慧珊、姜皓文、栢天男、倪晨曦及向海嵐等，獲選為「十大健美名人」，昨晚（19日）現身會展出席頒獎禮。

全身粉紅Look配一頭金髮的Gin Lee心情大好，今年舉行生日派對跟粉絲慶祝，興奮到失眠。提到容祖兒近日演出時，不慎飛咪落台，Gin Lee亦有類似經歷，感同身受，覺得不知所措，幸懂得執生，她說：「兩年前開騷，我又唱又跳，當一隻手舉咪時，舞蹈員不小心撥到我，支咪便滾幾個圈跌在台邊。那是我人生當歌手以來，第一次在台上感覺到很沒有安全感，之後即刻執起支咪繼續唱，幸好沒有壞，希望以後不會再發生。」

近日有報道指李玟生前錄音檔流出，指她去年擔任內地選秀騷《中國好聲音》導師時，怒轟賽制不公平後被節目組人員不禮貌對待，感覺不受尊重，隨即引起網民熱烈討論。Gin Lee曾任《聲夢傳奇》導師，表示如對節目有疑問，會跟監製溝通，大家必定有商有量，通常事情都會獲解決。

重提她多年前仍是新人期間，也曾參加《中國好聲音》的經歷：「當年參賽，對很多事也不熟悉，又接觸不到節目高層，只好專注在比賽上。」

談到有人爆節目組不尊重參賽者和導師？Gin Lee續答：「我不清楚他們的遭遇，但我參賽前已自行調節好心情，將期望放到最低，抱學習心態。即使他們跟自己做事方式不同，都當作是一個體驗，所以覺得OK，比較容易適應。」

Gin Lee認為比賽存在主觀因素，而且每個人對音樂喜好不同，自覺唱得幾好，但未必獲評判喜歡，如果別人不喜歡，雖有失望仍會接受。

對於獲得健美獎，Gin Lee感驚訝，謙稱體態未夠完美，尚有很多進步空間，盼身體每個部位都可以再更好。不過，她崇尚天然，對現時外形樣貌已滿足和感恩，無意「僭建」或整容。

（即時娛樂）