《釀魂》首映禮｜盧瀚霆感謝神徒包場 跟公司度期謝票 (19:49)

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的第2套電影《釀魂》，今天（20日）在沙田舉行首映禮，吸引數百「神徒」（粉絲暱稱）到場應援，迫爆商場，其他出席演員包括：姜大衛（John哥）、陳紫萱、朱栢康及吳肇軒等。眾演員獲安排行紅地氈出場，當Anson Lo壓軸出場時，全場尖叫，神徒邊影相拍片邊狂叫：「盧瀚霆！」聲勢浩大。

Anson Lo在台上除分享拍攝感受和點滴，還冧爆神徒：「辛苦大家了，知你們這天排隊排了很久，應該很眼瞓。想跟大家說這套絕對不是鬼片，大家千祈不要驚，我覺得它是一套劇情片，大家放膽跟我一齊入場睇啦！」

Anson Lo受訪時表示拍攝時很大壓力，但並非來自第2次擔正，而是首次與份量級演員John哥合作。他笑指初次與John哥見面時緊張到手震，不敢與對方傾偈，但相處後發覺對方很Nice，還跟他分享其早期做新人時的艱辛，聽完覺得自己都不是很辛苦，就算連踩70多小時都是小兒科。

提到ERROR主演電影《陰目偵信》的票房成績未如理想，Anson Lo自言沒有留意實質的票房數字，最重要是ERROR的表現，知道他們都喜歡演戲。問到可有增加他的票房壓力？Anson Lo直言沒特別去想票房，很多人跟他說《釀魂》不是主流電影，因為是恐怖片，未必適合一家大細觀賞，但今次角色對他來說很大突破，無論角色情緒、背景上都是之前未演過，背後花了很多心機和做功課，所以都希望有多點人欣賞，但不會焦點在票房上。

提到很多神徒包場支持，是否信心大增？Anson Lo多謝神徒支持，每人入場看其實都是在推動港產片，他希望出活動時能望多幾眼神徒，跟大家打多幾次招呼作回饋，亦相信他演技有進步，就是對神徒最大的報答。問到Anson Lo會否去謝票？他直言想，正跟公司度期，體力上絕對符合到，笑指現時身體十分好，不需要擔心他年初身體不適的狀態再出現。

對於ERROR成員郭嘉駿（193）稱受騷擾短訊，不參與電影謝票。Anson Lo認為每個人有不同做法，不會評論對與錯。隊友Anson Kong（江𤒹生）同期也有鬼片《七月返歸》上映，會否擔心外界作比較？他強調兩套戲看上去類型相似，但其實他這套不是鬼片，而是劇情片，探討人性抉擇。

（即時娛樂）