《釀魂》首映禮｜陳紫萱讚John哥氣場勁 姜大衛笑稱把刀冇生鏽 (20:08)

問到與無綫有約的John哥，今次與Anson Lo合作，事前可需跟公司備案？John直言不需要，他是無綫藝人，當然不能亮相ViuTV，但拍電影不用區分電視台。（鍾偉茵攝）

陳紫萱表示John哥氣場好勁，但拍攝時發現他很和藹可親。（鍾偉茵攝）

盧瀚霆（Anson Lo）﹑姜大衛（John哥）、陳紫萱、朱栢康及吳肇軒等合演的電影《釀魂》，今天（20日）在沙田舉行首映禮。

John哥和陳紫萱片中飾演父女，John哥台上謙稱今次跟一班年輕人合作，是跟他們學習，John哥力求不斷進步，很享受與年輕人開工。陳紫萱表示初時未見到John哥時很大壓力，因知對方幾十年前已是影帝，記得第一次見面時，她還拿了張徹導演的書給對方簽名，她說：「John氣場很勁，但拍攝時發現他很和藹可親。」John哥解釋別人經常覺得他嚴肅，是因為第一次見面，通常都是開會聊劇本，到正式拍攝時就希望氣氛輕鬆些，陳紫萱還大爆John哥經常搞爛Gag。

談到John哥片中有打鬥場面，他笑指把刀還沒生鏽，所以不用磨，他說：「朱栢康打得比較多，他們都很惜住我，問我要不要用替身，但作為演員，自己做到就自己做。」John哥表示拍攝時被Anson Lo用棍打了幾下，雖然有膠包住，但都幾痛，不過很少事。

問到與無綫有約的John哥，今次與ViuTV男團MIRROR成員Anson Lo合作，事前可需跟公司備案？John直言不需要，他是無綫藝人，當然不能亮相ViuTV，但拍電影不用區分電視台。

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（即時娛樂）