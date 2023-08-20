周嘉洛唔介意與姐姐拍拖 遭林夏薇揭穿不為人知一面 (20:53)

林夏薇在無綫劇集《寵愛Pet Pet》與年紀相差8年的周嘉洛發展姊弟戀，她坦言最初曾擔心，沒想到兩人神奇地合拍，觀眾亦十分接受。「從前多數與陳展鵬合作。周嘉洛這個新拍檔很不同，和他是另一種默契。他很成熟，鏡頭外的他很文靜，十分穩重，不是口甜舌滑的人。他很會看人的眉頭眼額，懂得讀心似的，知道我在想什麼。我很欣賞聰明、醒目的男人，這個『小鮮肉』幾好。」林夏薇劇中飾演動物醫生，家有愛犬「冬甩」，現實中的她是3頭愛犬的主人。她直言有可能以毛孩代替小孩︰「真的不知道﹗在我的世界，養寵物不會跟任何事有衝突。如果生小朋友，我當然要做負責任的家長，但我與丈夫也暫時太忙沒時間，我要拍劇、做生意及照顧3隻狗。我們也喜歡小朋友，但會隨緣。」

周嘉洛讚林夏薇友善，和她合作不緊張，沒壓迫感。「從前覺得她很正經，雖預計不會有溝通問題，但『玩唔埋』。誰知她比我更玩得，很有活力。我們合作時很愉快，有遇上知音的感覺，不止是一拍即合，是異常合拍﹗」周嘉洛不介意姊弟戀，認為一個人經歷愈多，見識也愈多，只要接受到對方外表，年齡不是問題。「如她50歲，但樣子似30歲就更好，有點吸引。」目前單身的他專心工作，等將來有成就才拍拖。「最重要是有經濟基礎，要先照顧好媽媽。他日成為業主，買屋給媽媽住後就能放心用錢，也不需要浪費太多時間。」

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（即時娛樂）