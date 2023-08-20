李玟生前錄音爆《中國好聲音》黑幕兼受辱經過 浙江廣電集團發公開信回應 (22:59)

浙江廣電集團在公開信中表示李玟是《中國好聲音》一位值得銘記的好導師，集團清楚看見節目的問題，將就事件展開調查。（微博圖片）

《中國好聲音》製播電視台「浙江衛視」的母公司浙江廣電集團，今日發出公開信，強調會就李玟生前對《中國好聲音》節目組的指控展開調查。（微博圖片 / 明報製圖）

歌后李玟（CoCo）生前炮轟《中國好聲音》賽制不公及哭訴錄影時受辱經過的9分鐘錄音流出後，事件持續發酵，《中國好聲音》節目組及製播電視台「浙江衛視」連日來不斷被網民抨擊。浙江衛視的母公司浙江廣電集團今天（20日）發公開信，強調李玟是《中國好聲音》一位值得銘記的好導師，集團清楚看見節目的問題，浙江衛視有責任加強節目監管，令比賽在公平公正下進行，每位參與者得到尊重，集團將就事件展開進一步調查。公開信全文如下︰

致《中國好聲音》觀眾和朋友

近日，浙江廣電集團關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出了許多意見和建議。我們會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝。

《中國好聲音》節目自2012年7月開播以來，有23位導師和近千名學員登上好聲音舞台。他們的付出和觀眾的呵護，陪伴着這檔節目一路走來。李玟老師就是其中一位好導師、好歌者，值得我們銘記！

我們清醒地看到，《中國好聲音》節目也不斷遇到一些問題，離大家的期待還有差距。浙江衛視有責任有義務加強節目監管，履行好播出平台職責。同時，督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司認真聽取大家意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每一位參與者都得到尊重。

針對大家關心的問題，浙江廣電集團將以負責任的態度進一步調查核實，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。

再次感謝大家！

浙江廣電集團

2023年8月20日

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（即時娛樂）