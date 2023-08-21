MIRROR+｜姜濤秘密武器突破防守 Tiger挑戰「勇者之路」嗌好慘 (12:31)

ViuTV節目《全星暑假─MIRROR+》今晚（21日）播出的一集，MIRROR繼續分為藍黑兩隊對決不同遊戲。藍色隊代表有Lokman（楊樂文）、Jeremy（李駿傑）、Tiger（邱傲然）、Anson Lo（盧瀚霆）、Alton（王智德）和Edan（呂爵安）；黑色隊代表有Anson Kong（江𤒹生，AK）、Ian（陳卓賢）、Stanley（邱士縉）、姜濤、Jer（柳應廷）和Frankie（陳瑞輝）。

在遊戲「怪盜Battle」中，成員分為攻守兩隊，分別需要將紙飛機投進龍門和阻止紙飛機進入龍門。首回合由姜濤、Anson Kong和Frankie負責進攻，而Lokman負責守龍門。姜濤派出秘密武器「回力紙飛機」，成功攻破Lokman防守。輪到藍隊進攻時，Edan笑言要出動「E軍一號」，但結果紙飛機不但偏離軌道，更慘被黑隊成員以「MIRROR式」處決。

遊戲「勇者之路」則由Tiger個人挑戰，節目組事先收集現場觀眾，對成員有關問題的答案，成員成功選中觀眾答案就安全，否則Tiger就要踏入有「未知物」的勇者箱挑戰極限。

面對多次猜錯的成員，Tiger忍不住大呼：「好慘呀！我嘅命運就係呢班唔識玩呢個遊戲嘅人手上！」被問到姜濤覺得現場觀眾想和他吃早餐或是下午茶多點，姜濤一度十分迷惘。Stanley笑言：「你鍾意High Tea嘛，可以打卡影相。」聞言的姜濤隨即選擇下午茶，誰知原來大多數現場觀眾比較想和他吃早餐。

為了令Tiger可以免受懲罰，姜濤即時表演「早餐姜」和「High Tea姜」，隨後Edan加入示範2人版本。過程中，各成員使出各種求情招數，成功令Tiger多次免受懲罰。「老鼠屎」Edan亦發揮「燈神」本色，多次在旁慫恿成員選擇錯誤答案，場面搞笑。

（即時娛樂）