那英胞姊疑迫《好聲音》學員簽約 那辛發文澄清：我做不了這些事 (13:09)

歌后李玟（CoCo）上月離世，近日網上流傳她去年擔任內地選秀節目《中國好聲音》導師時遭侮辱、欺負，疑似CoCo生前炮轟節目的9分鐘錄音，怒斥賽制不公，以及哭訴錄影時受辱經過。事件連日來發酵，而《中國好聲音》的傳聞愈揭愈多，不少參賽者包括李嘉捷﹑王澤鵬﹑周菲戈﹑楊燦及徐海星等，先後發文爆料，事件更涉及導師那英的胞姊那辛。

徐海星發文爆料稱曾遭《中國好聲音》藝人總監葛亮及那辛迫簽不公平合約，又恐嚇如果不簽約，演藝人生等同玩完，及後那辛在朋友圈急發聲明澄清，指自己不認識徐海星，對傳出迫簽不公平合約一事，那辛表示：「我居然上了熱搜，多年來類似謠言就沒停過，這次有點太邪乎了，好朋友都問怎麼回事，無法一一回覆，我在朋友對關心我的朋友們統一說下吧：我不是燦星老闆，也早已離開了夢想強音，那只是一段我的重要工作經歷，大家可以到國家信息公開網上查一查。

本人低調不善張揚，導致人們各種推測，編出這種匪夷所思的橋段。有人打着我的旗號幹不道德的事，我只是個平常人，沒有那麼翻手為雲覆手為雨的能量，網上蹭流量的人說的所謂簽約段子與我也沒有任何關係，完全不認識的人編出一個我逼她簽約的劇情，想象力豐富，故事編的很吸引眼球，只是我做不了這些事，也不是我能做的。

感謝大家的關心，真心的告訴大家，那不是我，流言蜚語到這種程度，所有認識我的人，知道我性格的人，你們自己會想想，那是可能的嗎？」

另外，李玟生前好友韓紅，亦在微博發聲，盼主管部門調查有關事件：「作為個人，我無法對一個事涉多方的復雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！

作為CoCo的好朋友，我認為她是一個善良誠實的人！我信任她也心疼她！無論如何，希望現在的CoCo已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！CoCo，你安心。」

（即時娛樂）