Edan化身「精靈安」谷新歌 為受騙「爵屎」抱不平 (14:00)

呂爵安原本開開心心谷新歌，但在TG群組見到有爵屎疑受騙，即十分躁底。（Ig圖片）

MIRROR成員呂爵安（Edan）一連3場亞博騷，將於周五（25日）開鑼，Edan開騷前夕推出新歌，他在Ig貼出新歌《Again﹗》照片，Edan化身「精靈安」，並預告新歌MV明晚8點首播，晚上11點各大音樂平台上架。

另外，Edan開騷日子臨近，而黃牛炒賣轉趨猖獗，Edan昨晚（20日）在Ig限時動態貼出粉絲跟一個網站對話截圖，Edan為爵屎（粉絲暱稱）抱不平，該名爵屎疑遭詐騙損失2800元，Edan要求該網站解釋，但涉事網站刪除Ig賬戶。Edan續在Ig限時動態連環發文，並貼出幾張對話截圖，Edan在該對話截圖上寫道：「本身出新歌cover pic咁happy，上tg grp望一望見到有人被呃疑似即刻躁咗，希望係誤會啦下，事主就話畀完錢就被block @moxtickets可以可以處理下？」

Edan在第2張截圖上寫道：「提提大家，搵人買飛真係唔好畀錢先，一定係面交，一手交一手」Edan並點名該收款人：「可唔可以幫幫手解釋下？有冇人可以話我知，如果真係呃人，有FPS資訊係咪可以報警捉到佢？」

Edan貼出第3張截圖後，愈想愈氣憤，並寫道：「原來之前試過用人地址扮晒嘢，咁應該真係騙子了，其實都唔係第一次見到有fans被人呃，究竟有冇方法可以懲罰到呢啲人？」

（即時娛樂）