193病到咳出血 回應謝票風波 認表達欠佳 當逆向宣傳電影 (14:27)

193繼推出第4首個人單曲《以為只是沒送花》，他指新歌記錄曾拍拖5年，經歷最多的前女友於東京旅行點滴，一度錄音錄到喊。（林祖傑攝）

ERROR成員193（郭嘉駿）因工作忙碌捱壞身體，但仍頂硬上應付工作，加上忙咖啡店生意，又要為新歌《以為只是沒送花》宣傳，直言身體狀况很差，更曾試過咳出血，人生首次連續10日同時服兩種抗生素，但看了3次醫生仍未好。對於缺席電影《陰目偵信》謝票而惹是非，他直認留言惹誤會，大讚前輩古天樂說得對。

193繼《睡到三點》、《再次Puppy Love》及《越州公路193》，推出第4首個人單曲《以為只是沒送花》，他指新歌有8成是自己的親身故事，記錄曾拍拖5年，經歷最多的前女友於東京旅行點滴，一度錄音錄到喊，他說：「當中亦提到花及咖啡，當時女友好鍾意花，但我就唔識浪漫嫌送花嘥錢，女友又好鍾意到咖啡店打卡，影響到我學識品嘗咖啡，令我有開咖啡店念頭，呢首歌就係講舊情人植入咗你個心入面，連你自己都不知道。」

193表示今年將自己定性為流行曲歌手，希望明年可推出小眾一點的歌，想寫首歌訴說經常被hater鬧的心情，對於聲稱受滋擾拒謝票，還指謝票不是義務，他表示已向電影公司及經理人花姐（黃慧君）解釋，他說：「言語表達得唔好，原意唔係咁樣，hater睇到標題以為古生（古天樂）寸我，我睇咗完整報道內文，覺得古生講得好啱，謝票一定要做，因為可以同觀眾交流，知道之前嚟唔到，令大家失望，真係不好意思，所以先唔夠膽應承，其實段說話唔係呢個意思，但被解讀錯咗，都知言語上有啲講錯，曾考慮刪除，最後決定唔刪，認為會令更多人討論呢部戲，係逆向宣傳，被鬧都算可以刺激票房，我哋真係好想拍續集，可惜票房未如理想。」

193的咖啡店生意總算上了軌道，但ERROR隊友肥仔（梁業）開食肆卻連番觸礁，193說：「肥仔開唔開心都有同我分享，多謝肥仔！我間咖啡店成日畀人話呃錢，肥仔單新聞出咗後，好多人讚我間咖啡店都唔係好呃錢啫！」

193有安慰肥仔，最緊要傷害不到名聲，還打算下次開鋪叫肥仔入股，他說：「就算我蝕錢，佢都會攞錢出嚟畀我，因為佢拍好多廣告掙到少少錢，可以蝕埋畀我都得，肥仔始終係肥仔，風流快活買名牌好開心，希望可以4兄弟開間鋪，我哋3個就可以呃肥仔錢。」

（即時娛樂）